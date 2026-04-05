Joyeux anniversaire à l’iPad : la tablette d’Apple fête ses 16 ans

Aujourd’hui marque le 16e anniversaire de la sortie du tout premier iPad. Après l’annonce de l’appareil par Steve Jobs le 27 janvier 2010, l’iPad a été lancé quelques mois plus tard, le 3 avril 2010.

L’iPad original ressemblait à un iPhone agrandi, avec de larges bordures, un écran multitouch de 9,7 pouces affichant une définition de 1 024 x 768 pixels, un bouton principal et un connecteur dock 30 broches.

L’iPad a aussi été le premier appareil Apple à embarquer une puce conçue sur mesure par la marque, avec l’Apple A4.

Un projet plus ancien que l’iPhone lui-même

Le concept d’une tablette comme l’iPad est en réalité antérieur à l’iPhone. Apple travaillait déjà sur un prototype dès 2004.

Steve Jobs, alors directeur général d’Apple, aurait toutefois préféré donner la priorité à l’iPhone. Le projet iPad a donc été mis en pause jusqu’à ce que l’iPhone soit solidement installé sur le marché.

Un lancement à 499 dollars qui a tout changé

Apple avait lancé l’iPad au prix de 499 dollars, et Steve Jobs l’avait présenté comme « un appareil magique et révolutionnaire à un prix incroyable ».

Comme l’iPhone, l’iPad a très vite dominé son marché, et continue encore aujourd’hui à occuper une place centrale dans l’univers des tablettes.

Apple a vendu un million d’iPad dès le premier mois. Même si des concurrents comme Microsoft et Samsung ont rapidement lancé leurs propres tablettes, l’iPad a conservé une avance très nette.

Une domination toujours très forte sur le marché des tablettes

Apple domine le marché mondial des tablettes depuis plus d’une décennie, et aucun concurrent ne s’en approche réellement.

Au quatrième trimestre 2025, la part de marché d’Apple atteignait 44,9 %, contre 14,7 % pour Samsung, son concurrent le plus proche.

Une gamme iPad désormais très large

Apple a progressivement élargi sa gamme iPad au fil des années, avec plusieurs formats et plusieurs niveaux de prix.

L’iPad 11 pouces est proposé pour les personnes qui recherchent une option plus abordable. Les iPad Air 11 pouces et 13 pouces occupent le milieu de gamme avec une puce issue du Mac.

L’iPad mini 8,3 pouces s’adresse à celles et ceux qui préfèrent un format plus compact. Enfin, pour les utilisateurs qui veulent les meilleures performances avec la puce Mac la plus récente d’Apple, les iPad Pro 11 pouces et 13 pouces représentent le haut de gamme.