MacBook Pro 16 pouces : le nouveau chargeur d’Apple présente un problème de compatibilité

La dernière version de l’adaptateur secteur USB-C 140 W d’Apple, livrée avec les MacBook Pro 16 pouces équipés d’une puce M5 Pro ou M5 Max, poserait un problème de compatibilité pour certains utilisateurs.

À droite, la nouvelle version

Après la mise à jour du MacBook Pro 16 pouces le mois dernier, des clients de plusieurs pays ont commencé à remarquer que l’adaptateur secteur USB-C 140 W fourni avec l’ordinateur intégrait une subtile modification de design qui casse la compatibilité avec le câble d’extension pour adaptateur secteur d’Apple.

Plus précisément, même si le chargeur conserve une prise amovible, Apple aurait modifié le design du connecteur mâle situé en dessous, avec ses deux broches. Ce connecteur adopterait désormais une forme plus fine, de type pilule, alors qu’il utilisait auparavant un design dérivé du C7 modifié.

À cause de ce changement, le nouveau chargeur ne fonctionnerait plus avec le câble d’extension pour adaptateur secteur d’Apple, qui repose toujours sur un connecteur femelle conçu pour s’adapter à l’ancien format du connecteur mâle.

Apple continue pourtant d’annoncer une compatibilité

Fait assez étrange, la page produit d’Apple consacrée au câble d’extension pour adaptateur secteur indique toujours que ce câble est compatible avec les adaptateurs secteur USB-C 140 W de la marque, malgré ce problème.

Le kit d’adaptateurs de voyage internationaux d’Apple, aujourd’hui abandonné, serait lui aussi incompatible avec cette version de l’adaptateur secteur USB-C 140 W dotée du connecteur mâle redessiné.

Un problème qui ne toucherait pas tous les pays

Ce nouveau design a été repéré en Australie et en Chine, mais d’autres clients affirment que leurs adaptateurs secteur ne sont pas concernés. La situation semble donc assez variable selon les marchés et les lots.

À ce stade, il n’est pas encore possible de confirmer avec précision quels pays sont touchés par ce problème, ni si l’adaptateur secteur USB-C 140 W vendu séparément par Apple est lui aussi concerné par cette modification dans certaines régions.