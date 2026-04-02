Tim Cook explique sa relation avec Donald Trump

Tim Cook, le directeur général d’Apple, entretient une relation de travail avec le président américain Donald Trump, et il est revenu sur ce sujet dans une interview récente.

Tim Cook s’est entretenu avec Ryan D’Agostino pour Esquire à l’occasion du 50e anniversaire d’Apple, mais il a également été interrogé sur sa manière de composer avec l’administration Trump.

Il a répondu que « l’administration Trump est très accessible ».

« On peut donc leur parler de son point de vue sur les choses », a déclaré Tim Cook. « Ils peuvent ne pas être d’accord, mais on peut échanger. On peut être entendu. On ne parvient peut-être pas, au final, à convaincre. Mais pour moi, le dialogue est essentiel, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, parce que tout cela est très complexe, entre les lois locales, les coutumes locales, la culture locale, les réglementations locales. Chaque pays a sa propre histoire. Tout le monde regarde les choses différemment. »

Tim Cook défend le dialogue plutôt que l’affrontement

Tim Cook a ensuite expliqué que, selon lui, la seule manière de comprendre réellement ce type de situations est d’aller échanger directement avec les personnes concernées.

« La seule façon de vraiment le ressentir, c’est de s’asseoir en face de quelqu’un, de communiquer et d’échanger », a-t-il ajouté. « Si vous entriez dans ma salle de conférence, vous verriez cette citation de Theodore Roosevelt : ‘Ce n’est pas le critique qui compte.’ Je n’ai jamais cru que crier depuis le bord du terrain pour dire ce qui va ou ne va pas était une bonne stratégie. Votre voix se perd simplement dans le vent. »

À travers ces propos, Tim Cook défend une approche fondée sur l’engagement direct, même lorsqu’il s’agit de discuter avec des responsables politiques ou des interlocuteurs qui ne partagent pas ses positions.

Des valeurs qui, selon lui, n’ont pas changé

Tim Cook a ensuite affirmé qu’il était important d’avoir des valeurs cohérentes, tout en assurant que celles d’Apple, comme les siennes, n’avaient pas changé.

Il a notamment rappelé les grandes priorités mises en avant par Apple, comme la protection de la vie privée, l’environnement, l’accessibilité et l’éducation.

Une critique de la polarisation actuelle

Pour conclure, Tim Cook a estimé qu’il était sain de rencontrer des personnes ayant des opinions différentes.

« Vous me verrez partout, et vous vous demanderez peut-être : ‘Oh, il rencontre quelqu’un qui a une vision différente de la sienne' », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une bonne chose. Je pense vraiment que c’est une bonne chose. Je crois qu’un des problèmes du monde actuel, c’est qu’il est devenu tellement polarisé que les points de vue différents ne sont plus partagés ni discutés. Ils se durcissent simplement. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. »

Le mois dernier, dans une autre interview, Tim Cook avait également affirmé qu’il n’était « pas une personne politique ».