Amazon serait en passe de racheter Globalstar, le partenaire satellite d’Apple

La participation de 20 % détenue par Apple dans son partenaire satellite Globalstar serait devenue un point sensible dans l’offre de rachat qu’Amazon préparerait sur l’entreprise, selon Financial Times.

Amazon serait actuellement en discussion pour acquérir Globalstar dans le cadre d’une opération valorisant la société de télécommunications par satellite à environ 9 milliards de dollars, alors que le groupe cherche plus largement à renforcer sa position face à Starlink, le service de SpaceX.

D’après le rapport, la participation d’Apple dans Globalstar, obtenue dans le cadre d’un investissement de 1,5 milliard de dollars en 2024, aurait nécessité des négociations distinctes entre les deux géants technologiques.

Dans le cadre de son accord actuel avec Globalstar, Apple disposerait de l’accès à 85 % de la capacité du réseau satellite de l’entreprise pour des fonctions iPhone comme SOS d’urgence, Messages par satellite et les mises à jour de localisation via Localiser.

Il reste toutefois difficile de savoir comment un éventuel rachat par Amazon pourrait affecter cet accord stratégique.

Apple n’a pas commenté les discussions en cours

Apple n’a fait aucun commentaire public sur ces discussions, et aucun accord n’aurait encore été finalisé à ce stade.

Selon des sources proches du dossier citées par Financial Times, les négociations pourraient encore échouer.

Amazon veut renforcer sa position face à Starlink

Amazon dispose actuellement de plus de 180 satellites en orbite grâce à son propre programme d’internet par satellite, connu sous le nom de Leo.

Ce chiffre reste cependant très loin derrière la flotte de SpaceX, qui compterait plus de 10 000 satellites actifs. Bloomberg avait d’ailleurs rapporté en octobre que Globalstar explorait déjà une possible vente et avait eu de premiers échanges avec SpaceX.

Apple préparerait de nouvelles fonctions satellite pour l’iPhone

Apple travaillerait de son côté sur une série de nouvelles fonctions de connectivité satellite pour l’iPhone, qui nécessiteraient apparemment des améliorations de l’infrastructure de Globalstar.

Parmi les nouveautés évoquées figureraient Apple Maps par satellite, l’envoi de photos dans Messages par satellite, une connectivité utilisable en intérieur, la prise en charge du satellite sur 5G, ainsi qu’une API satellite pour les applications tierces.