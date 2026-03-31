L’Iran aurait averti qu’Apple figure parmi les cibles potentielles

L’Iran aurait averti qu’Apple faisait partie d’une liste d’entreprises américaines susceptibles d’être visées dans le contexte du conflit en cours avec les États-Unis et Israël, selon CBS News. Plusieurs médias ont également relayé que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien avait menacé de cibler des groupes américains présents dans la région.

D’après CBS News, le message publié sur Telegram mentionnerait 18 entreprises considérées comme des « cibles légitimes », parmi lesquelles Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, Cisco, Tesla, Boeing, Nvidia et J.P. Morgan.

Une liste de grandes entreprises américaines visées

Le rapport indique que le Corps des gardiens de la révolution islamique aurait inclus plusieurs géants américains de la technologie et de la finance dans cette liste.

Apple figurerait ainsi aux côtés d’autres multinationales majeures, dans un message présenté comme une nouvelle escalade verbale dans un contexte régional déjà extrêmement tendu.

L’Iran accuse ces groupes d’agir comme des « espions »

Toujours selon CBS News, la publication accuse ces entreprises d’agir comme des « espions » pour le gouvernement américain.

Cette accusation s’inscrirait dans une rhétorique plus large de Téhéran visant des infrastructures technologiques et économiques liées aux États-Unis au Moyen-Orient.