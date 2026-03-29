Apple préparerait la refonte la plus importante de l’histoire de l’iPhone

Mark Gurman de Bloomberg affiche de très grandes attentes pour le tout premier iPhone pliable d’Apple.

Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, il affirme que l’iPhone pliable constituera « la refonte la plus importante de l’histoire de l’iPhone ».

« L’iPhone 4, l’iPhone 6 et l’iPhone X ont clairement marqué un tournant, mais ici, il s’agit d’un design totalement nouveau », explique-t-il.

Comme le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, l’iPhone pliable s’ouvrirait comme un livre, en offrant aux utilisateurs un grand écran intérieur pour regarder des vidéos, jouer et profiter du multitâche.

iOS 27 devrait être optimisé pour cet iPhone pliable, avec la possibilité d’ouvrir des applications côte à côte ainsi que d’autres fonctions de multitâche proches de celles de l’iPad.

Un grand écran interne et un pli qui resterait discret

Il y a quelques mois, un rapport indiquait que l’iPhone pliable serait équipé d’un écran interne de 7,7 pouces et d’un écran externe de 5,3 pouces.

Au départ, l’appareil était annoncé avec un écran intérieur quasiment « sans pli visible », mais il a ensuite été rapporté qu’Apple utiliserait une technologie qui réduit le pli sans le faire totalement disparaître.

Un positionnement technique différent des iPhone Pro actuels

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’iPhone pliable embarquerait deux appareils photo à l’arrière, une caméra frontale et un bouton d’alimentation intégrant Touch ID à la place de Face ID.

Ce choix montrerait qu’Apple pourrait adopter une approche technique spécifique pour ce modèle, afin de s’adapter aux contraintes de design liées au format pliable.

Une présentation attendue en septembre, mais une sortie possiblement plus tardive

Apple devrait vraisemblablement dévoiler l’iPhone pliable en septembre de cette année, aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.

En revanche, selon l’analyste Tim Long et Mark Gurman, l’iPhone pliable pourrait être commercialisé plus tard que les modèles Pro.

Un prix qui s’annoncerait très élevé

Aux États-Unis, il est estimé que l’iPhone pliable pourrait être lancé à partir de 1 999 dollars, voire au-delà. Un tel tarif en ferait logiquement l’un des iPhone les plus chers jamais proposés par Apple.