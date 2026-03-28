Apple vise toujours un iPhone du 20e anniversaire avec un écran intégral

Apple continuerait de tester une technologie de caméra sous l’écran dans le cadre du développement d’un iPhone du 20e anniversaire doté d’un affichage sans interruption, selon le leaker chinois Digital Chat Station.

Depuis longtemps, des rumeurs indiquent qu’Apple préparerait une refonte majeure pour 2027. En mai dernier, Mark Gurman de Bloomberg affirmait que l’entreprise visait un appareil entièrement en verre, « sans aucune découpe dans l’écran ».

Des signes plus récents laissent toutefois penser que les ambitions d’Apple autour des composants dissimulés sous l’écran pourraient prendre plus de temps à se concrétiser.

Apple avancerait par étapes sur la disparition des découpes

En janvier, l’analyste spécialisé dans les écrans Ross Young expliquait que la Dynamic Island plus petite attendue sur les iPhone 18 Pro de cette année devrait probablement rester en place jusqu’en 2027.

Cette semaine encore, le leaker Fixed Focus Digital a lui aussi affirmé qu’Apple faisait toujours face à des difficultés avec Face ID sous l’écran, ce qui pousserait la marque à se concentrer d’abord sur une réduction progressive de la découpe.

Les derniers propos de Digital Chat Station vont dans le même sens. Selon lui, la feuille de route d’Apple passerait d’une Dynamic Island plus petite avec certains composants de Face ID placés sous l’écran, potentiellement dès l’iPhone 18 Pro, à une découpe encore plus réduite avec une caméra poinçonnée et un Face ID entièrement caché sous l’écran d’ici 2027.

Un modèle anniversaire plus ambitieux que le reste de la gamme

Ce calendrier laisse toutefois entendre que l’écran totalement ininterrompu pourrait être réservé à un modèle plus haut de gamme pour le 20e anniversaire.

Digital Chat Station affirme en effet qu’Apple continue de tester un appareil tout écran avec un affichage incurvé sur les quatre côtés, afin de créer un rendu encore plus sans bord.

Apple chercherait donc à aller plus loin qu’une simple réduction de la Dynamic Island, avec un design visuellement beaucoup plus immersif.

Le vrai défi reste la disparition totale de la caméra frontale

Pour parvenir à un véritable design tout en verre, Apple devra toutefois faire disparaître entièrement la dernière découpe présente à l’avant.

Reste à savoir si les technologies actuelles de caméra sous l’écran seront capables d’atteindre le niveau d’exigence d’Apple à temps pour un tel lancement.