Mac Pro : Apple signe son arrêt de mort, aucun futur modèle n’est prévu

Apple a mis fin au Mac Pro et a retiré la machine de son site web, selon 9to5Mac. Apple aurait indiqué qu’elle ne prévoit pas de concevoir une nouvelle version du Mac Pro, et qu’aucun nouveau modèle ne verra le jour à l’avenir.

Le Mac Pro avait été mis à jour pour la dernière fois en 2023, lorsque Apple lui avait ajouté une puce Apple silicon M2 Ultra, mais son châssis n’avait plus été renouvelé depuis 2019. Apple avait repensé le Mac Pro en 2019 pour le rendre plus modulaire, après l’échec du Mac Pro « poubelle » présenté comme innovant, mais la machine n’a jamais réellement touché le grand public en raison de son prix d’entrée fixé à 6 999 dollars.

Apple a en grande partie remplacé le Mac Pro par le Mac Studio, un appareil plus compact qui utilise des puces Apple silicon plus récentes. Le Mac Studio s’impose désormais comme l’ordinateur de bureau haut de gamme d’Apple destiné aux usages professionnels.

Le Mac Studio actuel est équipé d’une puce M3 Ultra, même s’il devrait recevoir une mise à jour avec une puce M5 Ultra plus tard cette année. La gamme d’ordinateurs de bureau d’Apple comprend aussi le Mac mini et l’iMac.

Le déclin du Mac Pro a commencé en 2013

La chute du Mac Pro a véritablement commencé en 2013, lorsque Apple a présenté un design cylindrique radical qui s’est révélé être une erreur majeure.

Les composants du Mac Pro étaient alors disposés autour d’un coeur central de dissipation thermique et refroidis par un unique ventilateur aspirant l’air depuis la base du boîtier, à travers ce noyau, avant de l’évacuer par le haut de la machine. Le système était silencieux, mais pas réellement efficace.

Lorsque Apple avait annoncé le Mac Pro 2013, Phil Schiller avait lancé une phrase restée célèbre en réponse aux critiques qui reprochaient au Mac Pro son manque de mises à jour et à Apple son incapacité supposée à encore innover pour les utilisateurs professionnels. « Vous dites qu’on ne peut plus innover ? Mon oeil. »

Un design trop limité pour évoluer

Malheureusement, le design du Mac Pro 2013 n’intégrait pas de slots d’extension PCIe pour les cartes graphiques et d’autres composants, l’extension reposant alors sur des ports Thunderbolt 2.

Ce design n’avait pas non plus anticipé les évolutions futures des GPU, ce qui a empêché Apple d’intégrer des cartes graphiques plus imposantes et d’autres composants dans l’appareil.

Apple a finalement présenté ses excuses à sa base d’utilisateurs professionnels et reconnu que le design de 2013 était thermiquement trop contraint, au point de rendre les mises à niveau impossibles.

Il a fallu attendre 2019 pour qu’Apple dévoile le Mac Pro actuel, avec un format tour plus traditionnel et huit emplacements PCIe.

Le Mac Studio a pris la relève

Après son lancement en 2019, le Mac Pro a seulement reçu une puce Apple silicon en 2023, et rien de plus ensuite.

Il n’y a donc eu que trois mises à jour du Mac Pro en treize ans, ce qui rend son abandon peu surprenant. Le Mac Studio offre presque toutes les mêmes capacités que le Mac Pro, à l’exception des emplacements d’extension PCIe.

Apple semble donc considérer que le Mac Studio suffit désormais à couvrir le segment des ordinateurs de bureau professionnels, laissant le Mac Pro sortir définitivement de la gamme.