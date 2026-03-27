iOS 27 : Apple prévoit de permettre l’intégration de chatbots IA concurrents à Siri

Apple prévoirait d’autoriser des chatbots IA tiers à s’intégrer à Siri dans iOS 27, selon Bloomberg. Apple dispose déjà d’un partenariat avec OpenAI qui permet à Siri de transférer certaines questions à ChatGPT, mais l’entreprise étendrait cette intégration à d’autres acteurs comme Google et Anthropic.

Un utilisateur d’iPhone ayant installé l’application Claude ou Gemini pourrait ainsi envoyer ses questions à ces chatbots, de la même manière que fonctionne actuellement l’intégration avec ChatGPT. Aujourd’hui, lorsqu’un utilisateur pose une question que Siri ne peut pas gérer, l’assistant suggère de l’envoyer à ChatGPT. Il est aussi possible de demander directement à Siri d’interroger ChatGPT.

Les utilisateurs d’iPhone pourraient choisir les services qu’ils souhaitent utiliser dans Siri grâce à de nouvelles options « Extensions » attendues dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Ces réglages seraient accessibles dans la section Apple Intelligence et Siri de l’application Réglages, Apple prévoyant également d’afficher des liens de téléchargement vers les applications de chatbots concernées.

Des extensions pour choisir son chatbot préféré

Les applications d’IA installées via l’App Store pourraient fonctionner avec Siri, y compris avec l’application Siri qu’Apple préparerait ainsi qu’avec d’autres fonctions liées à Apple Intelligence.

D’après Bloomberg, l’ouverture de Siri à d’autres chatbots permettrait aussi à Apple de générer davantage de revenus grâce aux abonnements à des services d’IA tiers souscrits via l’App Store. Les entreprises concernées devront toutefois mettre à jour leurs applications pour prendre en charge cette nouvelle fonction dans iOS 27.

Apple prépare toujours sa propre refonte de Siri

Apple travaillerait toujours sur une refonte complète de Siri, avec l’arrivée d’une version chatbot de son assistant reposant sur les modèles Gemini de Google.

Dans ce cadre, les extensions serviraient simplement à offrir aux utilisateurs la possibilité de rediriger certaines requêtes vers leur chatbot favori plutôt que vers Siri.

La fin de l’exclusivité pour OpenAI

Lorsque ce changement sera mis en place dans iOS 27, OpenAI ne bénéficierait plus d’un partenariat exclusif avec Apple.

Même si la plupart des entreprises spécialisées dans l’IA ne se sont pas opposées à l’intégration de ChatGPT dans Siri, la startup xAI d’Elon Musk a intenté une action en justice contre Apple et OpenAI, les accusant de conspirer afin de « garantir la poursuite de leur domination » sur le marché de l’IA.

Elon Musk a d’ailleurs exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir Grok disponible sur iPhone aux côtés de ChatGPT.

Une annonce attendue à la WWDC 2026

Apple envisagerait depuis un certain temps déjà de permettre à d’autres entreprises de s’intégrer à Siri. La marque avait d’ailleurs déjà travaillé auparavant sur un accord destiné à permettre à Siri de transférer des requêtes vers Gemini.

Apple prévoirait d’annoncer le nouveau Siri ainsi que cette option d’intégration tierce lors de la présentation d’iOS 27 pendant la keynote de la WWDC 2026, prévue le 8 juin.