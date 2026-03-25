iOS 26.4 : la liste de toutes les nouveautés

La dernière version d’iOS 26, iOS 26.4, est désormais disponible au téléchargement. Cette mise à jour n’apporte pas les fonctions Siri que beaucoup attendaient, mais elle ajoute tout de même de nombreuses nouveautés, comme de nouveaux emoji et une fonction musicale dopée à l’IA.

Apple mise ici sur une mise à jour riche en améliorations pratiques, avec plusieurs changements dans Apple Music, Podcasts, Messages, Santé, CarPlay et bien d’autres applications du système.

Playlist Playground dans Apple Music

Apple Music intègre une nouvelle fonction baptisée Playlist Playground, qui permet de créer une playlist à partir d’une simple demande écrite.

Dans l’application Apple Music, il est désormais possible de saisir une idée et d’obtenir automatiquement des suggestions de morceaux pour composer une playlist. Apple propose déjà quelques exemples, comme « musique pour le café du matin », « morceaux hip-hop pour une soirée » ou « titres disco qui ont défini les années 1970 », mais il est aussi possible de saisir n’importe quelle idée, humeur ou émotion.

La fonction Playlist Playground génère ensuite automatiquement une liste de 25 chansons, accompagnée d’un titre personnalisé. Les playlists créées peuvent ensuite être affinées avec d’autres consignes textuelles, et il est aussi possible de choisir une couverture et une description.

Pour le moment, Playlist Playground est limité aux États-Unis.

Huit nouveaux emoji dans iOS 26.4

iOS 26.4 ajoute huit nouveaux emoji, parmi lesquels un trombone, un coffre au trésor, un visage déformé, une créature poilue de type Sasquatch, un nuage de bagarre, une orque, un glissement de terrain et une danseuse de ballet.

Apple ajoute aussi de nouveaux modificateurs de couleur de peau pour les personnes en train de lutter et pour les danseuses avec oreilles de lapin.

Apple Music évolue encore

Apple Music accueille aussi une fonction « Concerts près de chez vous », conçue pour aider les utilisateurs à découvrir les concerts à proximité ainsi que les dates de tournée des artistes qu’ils apprécient.

Apple collabore avec des entreprises comme Ticketmaster afin de fournir des informations locales sur les concerts.

La marque a aussi revu l’affichage des albums et des playlists, avec désormais des illustrations en pleine page.

Autre nouveauté pratique, il est désormais possible d’ajouter une chanson à plusieurs playlists en même temps dans Apple Music. Dans l’interface d’ajout à une playlist, un bouton de liste permet de sélectionner plusieurs playlists simultanément.

Reconnaissance musicale hors ligne

Dans le centre de contrôle, la fonction de reconnaissance musicale peut désormais identifier des morceaux sans connexion Internet.

Les résultats s’afficheront lorsque l’appareil retrouvera une connexion, ce qui rend la fonction plus utile dans les situations sans réseau.

Des changements pour le partage des achats

Les membres adultes d’un groupe de Partage familial peuvent désormais utiliser des moyens de paiement distincts pour leurs achats, au lieu de devoir partager une seule méthode de paiement.

Ce changement rend le fonctionnement familial plus souple et évite de tout centraliser sur une seule carte bancaire.

Les podcasts vidéo arrivent dans Apple Podcasts

Avec iOS 26.4, Apple ajoute la prise en charge des podcasts vidéo dans l’application Apple Podcasts.

La fonction repose sur le streaming HTTP Live Streaming (HLS), ce qui permet aux créateurs de podcasts de profiter d’un meilleur contrôle et de nouvelles possibilités de monétisation, tout en offrant une expérience de visionnage de haute qualité aux utilisateurs.

L’application Podcasts d’iOS 26.4 permettra de passer facilement du mode vidéo au mode audio, avec en plus la possibilité de télécharger les vidéos pour un visionnage hors ligne.

HLS garantit aussi une lecture fluide quelle que soit la qualité de la connexion, aussi bien en Wi-Fi qu’en réseau cellulaire. Apple précise que ces nouveaux épisodes vidéo s’intégreront aux fonctions existantes d’Apple Podcasts, y compris les recommandations personnalisées et les suggestions éditoriales dans les sections Nouveautés et Catégories.

La protection de l’appareil volé activée par défaut

La fonction Protection de l’appareil volé est désormais activée par défaut pour tous les utilisateurs d’iPhone, alors qu’elle devait auparavant être activée manuellement.

Apple avait introduit cette protection avec iOS 17.3 après des signalements concernant une nouvelle méthode de vol d’iPhone. Des voleurs observaient leur victime pour apprendre son code de déverrouillage, puis dérobaient l’appareil. Une fois le code connu, ils pouvaient vider des comptes bancaires, accéder aux mots de passe et désactiver Localiser.

La Protection de l’appareil volé impose une authentification supplémentaire via Face ID ou Touch ID pour accéder à certaines fonctions sensibles de l’iPhone, comme l’application Mots de passe, le mode Perdu dans Localiser, les achats dans Safari et d’autres options.

Certaines fonctions sont complètement bloquées sans authentification, tandis que d’autres imposent un délai de sécurité d’une heure.

Messages, compte Apple et interface

L’application Messages bénéficie de nouvelles animations, notamment lors du lancement d’une nouvelle conversation.

Dans l’App Store, Apple Music et d’autres applications proposant des réglages liés au compte utilisateur, Apple introduit également un nouveau hub unifié du compte Apple, qui remplace l’ancien système de profil.

Ce nouveau centre reprend globalement les mêmes fonctions qu’auparavant, mais avec un design unifié entre les différentes applications.

Dans l’App Store, les applications et l’historique d’achats sont désormais regroupés, et une section dédiée aux mises à jour fait son apparition. Il faut maintenant deux pressions pour accéder aux mises à jour d’applications, au lieu de les avoir directement en bas de la page profil.

Apple a aussi supprimé le bouton Recherche séparé dans la barre de navigation de l’App Store. Quand on appuie sur la recherche, la barre apparaît désormais en haut au lieu du bas.

Nouveau widget Musique d’ambiance et galeries revues

Un nouveau widget Musique d’ambiance fait son apparition sur l’écran d’accueil et l’écran verrouillé.

Il permet de lancer rapidement différentes ambiances musicales intégrées, notamment pour le sommeil, la productivité, le bien-être et d’autres usages.

La galerie de fonds d’écran bénéficie aussi d’un design mis à jour, qui permet de télécharger sur l’iPhone des fonds d’écran de différentes catégories comme Météo, Astronomie, Emoji, Couleurs et plus encore.

La galerie des cadrans dans l’application Apple Watch profite du même changement visuel.

Sous-titres et Freeform Creator Studio

Les réglages de personnalisation des sous-titres et des légendes sont désormais accessibles directement depuis l’icône des sous-titres lors de la lecture d’un média, ce qui les rend plus faciles à trouver et à modifier.

Freeform Creator Studio est également activé dans iOS 26.4, permettant aux abonnés Creator Studio d’accéder à de nouvelles fonctions dans Freeform.

Creator Studio pour Freeform ajoute un hub de contenu dédié qui regroupe les options de formes disponibles dans Freeform.

Les utilisateurs de Creator Studio auront aussi accès à du contenu gratuit de haute qualité, comme des graphismes, des photos et des illustrations indisponibles pour les non-abonnés. Des fonctions d’IA pour créer et modifier des images sont également incluses.

Lors du lancement de Creator Studio, Apple avait indiqué que les contenus premium et les fonctions avancées dans Freeform arriveraient plus tard cette année dans l’abonnement Apple Creator Studio.

Freeform adopte aussi une nouvelle icône.

Rappels, iCloud et Santé

L’application Rappels accueille une nouvelle section « Urgent ». Les rappels marqués comme urgents au moment de leur création apparaîtront ici.

Le mode urgent garantit qu’un rappel dispose aussi d’une alarme, afin d’envoyer un avertissement clair lorsqu’il arrive à échéance.

Les rappels peuvent aussi être marqués comme urgents depuis la barre d’outils rapide ou via un appui prolongé.

Dans la section iCloud de l’application Réglages, une nouvelle option « iCloud.com » apparaît tout en bas de l’interface. Elle remplace le simple interrupteur « Accéder aux données iCloud sur le web » proposé auparavant.

Ce réglage comprend aussi une nouvelle option « Autoriser la recherche », qui permet à des appareils Apple de confiance de fournir des résultats de recherche à iCloud.com.

Du côté de l’application Santé, iOS 26.4 ajoute une nouvelle donnée appelée heure moyenne de coucher dans la section Sommeil, afin de mieux comprendre l’effet de l’heure du coucher sur la qualité du sommeil.

Apple a aussi mis à jour la section Constantes dans l’application Santé aux États-Unis. Le graphique quotidien inclut désormais le niveau d’oxygène dans le sang, alors que dans iOS 26.3 et les versions précédentes d’iOS 26, cette donnée existait bien dans une section séparée mais n’apparaissait pas dans le graphique.

Réduction des animations, appareil photo et CarPlay

Apple ajoute une nouvelle option Réduire les effets lumineux, qui diminue les flashs lumineux lorsque l’on touche des éléments de l’interface comme les boutons.

Le réglage Réduire les animations réduit aussi de manière plus fiable les animations de Liquid Glass pour les utilisateurs qui préfèrent moins de mouvements.

Dans les réglages de l’application Appareil photo, une nouvelle option « Zoom audio » fait son apparition. Cette fonction permet à l’audio enregistré de se concentrer sur le sujet lorsque l’on zoome pendant l’enregistrement vidéo.

Elle peut être activée ou désactivée selon les préférences audio de l’utilisateur.

Avec iOS 26.4, des services d’IA comme Claude, Gemini et ChatGPT deviennent accessibles via CarPlay pour la première fois.

Cette intégration permet aux utilisateurs de CarPlay d’utiliser des applications vocales comme ChatGPT pour poser des questions sans les mains, mais ces applications ne pourront pas contrôler les fonctions du véhicule ni celles de l’iPhone.

Il n’y aura pas non plus de mot-clé de réveil pour activer une application tierce. L’utilisateur devra donc toujours ouvrir l’application pour utiliser le chatbot. Une fois l’application lancée, l’interface vocale personnalisable offrira une expérience optimisée pour la voiture.

Les applications tierces doivent encore intégrer cette compatibilité, ce qui signifie que la disponibilité réelle de la fonction pourrait prendre un peu de temps.

Apple a aussi repéré pendant la bêta des références à une prise en charge d’Apple TV dans CarPlay, ce qui laisse entendre qu’Apple permettra plus tard de regarder du contenu Apple TV sur l’écran de bord d’un véhicule lorsque celui-ci est à l’arrêt.

Lors de la WWDC 2025, Apple avait d’ailleurs annoncé l’arrivée de la prise en charge d’AirPlay pour le contenu vidéo sur un écran CarPlay.

Autres nouveautés et correctifs

Apple a déplacé l’emplacement de l’usage des données du partage de connexion. Au lieu de le cacher dans la section Réseau cellulaire, la quantité de données utilisées apparaît désormais directement dans la section Partage de connexion.

Les Sous-titres en direct ajoutent le chinois (Taïwan) comme nouvelle langue disponible dans les réglages d’accessibilité.

Dans la section Face ID et code des Réglages, lorsque l’on saisit un code pour accéder aux options, le texte est désormais centré au lieu d’être aligné à gauche.

L’application Raccourcis gagne une nouvelle action Définir la limite de charge, qui permet de fixer une limite de charge de batterie pour l’iPhone.

iOS 26.4 améliore aussi la précision du clavier lors de la frappe rapide, ce qui corrige un bug d’iOS provoquant l’oubli de certains caractères. Ce problème pouvait perturber le fonctionnement de la correction automatique, qui avait alors plus de mal à comprendre ce que l’utilisateur voulait écrire.

Des mises à jour opérateur sont aussi présentes dans la bêta d’iOS 26.4, avec une fonction Voice Over New Radio (VoNR) pour les utilisateurs Telus sur iPhone. Cette fonction permet aux appareils compatibles de rester sur le réseau 5G Standalone pendant les appels vocaux, au lieu de repasser en 4G LTE.

Correctifs de sécurité, installation et compatibilité

iOS 26.4 corrige plus de 35 failles de sécurité touchant aussi bien Safari que Messages, ainsi que plusieurs services internes du système.

Apple n’a relevé aucune faille activement exploitée, mais il reste conseillé de mettre à jour vers iOS 26.4 afin de profiter des derniers correctifs de sécurité.

Maintenant qu’Apple a rendu publiques ces vulnérabilités, elles pourraient potentiellement être exploitées par des acteurs malveillants.

Pour installer iOS 26.4, il suffit d’ouvrir l’application Réglages, de toucher Général, puis Mise à jour logicielle.

iOS 26.4 fonctionne sur tous les iPhone compatibles avec iOS 26, ce qui inclut l’iPhone 11 et les modèles plus récents.

La première bêta d’iOS 26.5 pourrait arriver dès cette semaine, maintenant qu’iOS 26.4 est disponible au grand public.