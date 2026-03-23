L’iPhone pliable utiliserait un verre multicouche pour réduire le pli de l’écran

Le futur iPhone pliable d’Apple utiliserait une structure en verre ultra-fin à double couche afin de réduire la visibilité du pli au niveau de l’écran, selon une nouvelle rumeur issue de la chaîne d’approvisionnement.

D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le premier modèle pliable au format livre d’Apple embarquerait deux couches de verre ultra-fin (UTG) ou de verre flexible ultra-fin (UFG), avec l’écran placé entre les deux. Cette configuration permettrait d’isoler l’écran d’un contact direct avec la charnière.

L’objectif serait de mieux répartir les contraintes mécaniques sur plusieurs couches, au lieu de les concentrer sur une seule feuille de verre. Une telle approche pourrait ainsi améliorer la durabilité de l’appareil tout en réduisant l’apparition visible du pli au fil du temps.

Une approche différente de celle des pliables actuels

Cette solution marquerait une rupture avec la plupart des smartphones pliables actuels, qui utilisent généralement une seule couche de verre ultra-fin. Cette couche doit alors à la fois gérer les forces de pliage et protéger l’écran situé en dessous.

En dissociant davantage l’écran du mécanisme de charnière, Apple pourrait aussi se rapprocher de son objectif supposé de rendre le pli presque imperceptible. Des rapports plus récents ont toutefois tempéré les précédentes affirmations évoquant un écran totalement « sans pli ».

Apple travaillerait aussi sur un verre à épaisseur variable

Comme cela avait déjà été rapporté en décembre, Apple testerait également une nouvelle génération de verre flexible ultra-fin avec une épaisseur variable.

L’idée serait d’utiliser une couche plus fine au niveau de la pliure pour favoriser la souplesse, et une couche plus épaisse ailleurs pour renforcer la rigidité. Cette nouvelle rumeur laisse entendre qu’Apple aurait donc mis au point un empilement de verre composite, au lieu de s’appuyer sur un simple panneau unique.

Un lancement attendu avec la gamme iPhone 18 Pro

L’iPhone pliable serait attendu plus tard en septembre, aux côtés de la gamme iPhone 18 Pro. Un analyste a toutefois affirmé récemment que l’appareil pourrait finalement être lancé plus près du mois de décembre.

Le modèle devrait intégrer un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces ainsi qu’un écran interne de 7,8 pouces. Il utiliserait également des charnières en métal liquide pour parvenir à un affichage presque sans pli visible.

Son prix serait compris entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais proposé par Apple.