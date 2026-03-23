Apple préparerait la plus grande vague de refonte de l’iPhone de son histoire

Apple travaillerait sur « la plus grande vague de refonte de l’iPhone de toute l’histoire du produit », d’après les dernières informations relayées par Bloomberg via Mark Gurman.

Plus précisément, il serait question du très attendu iPhone pliable, mais aussi d’un ambitieux iPhone du 20e anniversaire doté d’un design véritablement bord à bord.

Dans un portrait détaillé consacré à John Ternus, le responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple et largement considéré comme le principal candidat à la succession de Tim Cook au poste de directeur général, Mark Gurman explique que Ternus superviserait « la plus grande série de refontes de l’iPhone de toute l’histoire du produit, avec notamment un modèle pliable cette année et une version avec un écran bord à bord qui pourrait arriver dès 2027, pour le 20e anniversaire de l’appareil ».

Apple devrait présenter l’iPhone pliable en septembre de cette année, tandis que l’iPhone du 20e anniversaire arriverait l’an prochain, si un tel modèle voit bien le jour. Apple avait dévoilé le tout premier iPhone en janvier 2007, ce qui signifie que l’appareil emblématique fêtera ses 20 ans l’an prochain.

Un iPhone pliable au format livre

L’article de Bloomberg étant centré sur John Ternus, il ne donne pas davantage de détails sur ces futurs modèles d’iPhone. Mais les rumeurs déjà publiées permettent d’esquisser un portrait plus précis.

Comme le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, l’iPhone pliable s’ouvrirait comme un livre et offrirait ainsi un grand écran adapté au visionnage de vidéos, aux jeux et au multitâche. iOS 27 serait optimisé pour ce format, avec la possibilité d’utiliser deux applications côte à côte.

Il y a quelques mois, un rapport indiquait que l’iPhone pliable serait équipé d’un écran interne de 7,7 pouces et d’un écran externe de 5,3 pouces. Au départ, l’appareil était annoncé avec un écran intérieur quasiment « sans pli visible », mais un autre rapport a ensuite affirmé qu’Apple utiliserait une technologie qui « réduit le pli sans l’éliminer totalement ».

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’iPhone pliable embarquerait deux capteurs photo à l’arrière, une caméra frontale et un bouton d’alimentation avec Touch ID à la place de Face ID.

Un iPhone anniversaire au design tout écran

Concernant l’iPhone du 20e anniversaire, de précédents rapports affirment que l’appareil adopterait un design parfaitement fluide, avec un châssis en verre incurvé et aucune découpe visible dans l’écran.

Pour parvenir à un tel résultat, la caméra frontale serait placée sous l’écran. Apple chercherait ainsi à proposer un iPhone au design encore plus immersif, avec une façade entièrement dédiée à l’affichage.

Deux années potentiellement majeures pour l’iPhone

Il reste toutefois difficile de savoir si Apple sera réellement capable de concrétiser un tel appareil dès l’an prochain.

Mais si la marque y parvient, les deux prochaines années pourraient marquer un tournant majeur pour l’iPhone, avec à la fois l’arrivée d’un modèle pliable et celle d’un modèle anniversaire profondément repensé.