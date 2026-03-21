iPhone 18 Pro : Apple voulait racheter Halide pour améliorer la photo... en résulte un procès

Les projets d’Apple visant à améliorer l’application Appareil photo de l’iPhone 18 Pro l’ont conduite à envisager le rachat de Halide. Mais selon The Information, les discussions ont finalement échoué avant d’être suivies d’un violent conflit judiciaire entre les cofondateurs de la startup.

À l’été 2025, Apple aurait entamé des discussions pour acquérir Lux Optics, le développeur à l’origine des populaires applications photo pour iPhone Halide, Kino et Spectre. L’entreprise aurait toutefois estimé qu’elle pouvait obtenir une meilleure offre de la part d’Apple à l’avenir, après de nouvelles mises à jour de ses applications.

Deux mois après la fin des discussions, conclues sans accord, Apple aurait commencé à recruter Sebastian de With, cofondateur de Lux et designer au sein de l’entreprise.

Des accusations de mauvaise conduite financière

Ben Sandofsky, PDG et cofondateur de Lux, aurait licencié Sebastian de With en décembre pour des faits présumés de mauvaise gestion financière. De son côté, Sebastian de With a annoncé en janvier avoir rejoint l’équipe design d’Apple.

Ben Sandofsky a désormais déposé plainte contre lui devant la California Superior Court de Santa Cruz. Il l’accuse d’avoir utilisé de manière inappropriée plus de 150 000 dollars de fonds appartenant à Lux pour régler des dépenses personnelles depuis 2022.

La plainte l’accuse également d’avoir transmis à Apple des éléments confidentiels ainsi que du code source appartenant à Lux. Ces accusations constituent aujourd’hui le coeur du litige entre les deux hommes.

Apple voulait renforcer l’application Appareil photo

Toujours selon The Information, des employés d’Apple auraient expliqué à la startup, pendant les discussions de rachat, que sa propriété intellectuelle représentait un élément majeur dans l’évaluation de l’entreprise.

Apple aurait voulu acquérir Lux afin de renforcer l’application Appareil photo intégrée à l’iPhone, un chantier présenté comme « la priorité absolue de l’entreprise à l’heure actuelle ». L’objectif serait d’accompagner l’arrivée de l’iPhone 18 Pro, qui devrait « égaler les appareils photo professionnels sur certaines fonctions avancées », ce qui nécessiterait une importante évolution de l’application native.

Apple n’est toutefois pas désignée comme défenderesse dans cette affaire, et aucune faute ne lui est reprochée dans le cadre de cette procédure judiciaire.

Une plainte contestée par la défense

Les représentants juridiques de Sebastian de With affirment que la plainte est dénuée de fondement. Ils nient qu’il ait « utilisé, transféré ou divulgué une quelconque propriété intellectuelle de Lux » dans le cadre de son nouveau poste chez Apple.

Ils ajoutent que cette action en justice n’aurait été engagée qu’après que Sebastian de With a lui-même fait part à Ben Sandofsky de préoccupations concernant des irrégularités financières chez Lux. Il aurait également demandé l’accès aux documents financiers et aux paiements de l’entreprise.

Selon sa défense, la plainte constituerait donc une mesure de représailles face à ces démarches, ainsi qu’une tentative d’éviter un examen plus approfondi de cette conduite présumée.