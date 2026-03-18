10 améliorations audio dans les nouveaux AirPods Max 2

Apple a mis à jour ses AirPods Max avec une nouveauté majeure : la puce H2, qui remplace la puce H1.

Déjà utilisée dans les AirPods 4 et les AirPods Pro 2, cette puce arrive pour la première fois sur les AirPods Max et apporte de nombreuses améliorations audio, ainsi qu’un nouvel amplificateur à plage dynamique élevée.

Une réduction de bruit et une adaptation plus intelligentes

Grâce à la puce H2, la réduction de bruit active (ANC) est jusqu’à 1,5 fois plus efficace.

Apple introduit également un nouvel algorithme audio computationnel, capable de détecter et de neutraliser plus efficacement les bruits extérieurs.

Les AirPods Max 2 bénéficient aussi de l’Audio adaptatif, qui ajuste automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement.

Le mode Transparence a lui aussi été amélioré avec un nouveau traitement du signal, rendant les sons ambiants et votre propre voix plus naturels et plus réalistes.

Une écoute plus confortable et personnalisée

Apple ajoute plusieurs fonctionnalités pensées pour améliorer le confort d’écoute au quotidien.

Les AirPods Max 2 peuvent désormais réduire automatiquement les bruits forts, comme ceux provenant de travaux ou d’équipements bruyants.

La fonction Volume personnalisé apprend vos préférences selon les contextes et ajuste automatiquement le niveau sonore.

La fonctionnalité Détection de conversation réduit le volume de votre musique lorsque vous parlez, tout en amplifiant les voix autour de vous, puis rétablit le volume initial une fois la conversation terminée.

Une qualité audio améliorée

La puce H2, associée au nouvel amplificateur, permet une amélioration globale de la qualité sonore.

Apple promet des basses plus riches, des voix plus naturelles et une meilleure spatialisation des instruments.

L’égalisation adaptative a également été optimisée et s’étend désormais à des fréquences plus élevées, pour une restitution plus fidèle quel que soit l’ajustement du casque ou la morphologie de l’utilisateur.

Des appels plus clairs et une latence réduite

Les AirPods Max 2 intègrent la fonction isolation de la voix, qui permet de mieux capter votre voix même dans des environnements bruyants.

Cette fonctionnalité est aussi utile pour les créateurs de contenu souhaitant enregistrer des voix de meilleure qualité.

Apple annonce également une réduction de la latence audio, rendue possible par la puce H2 et la prise en charge du Bluetooth 5.3, contre Bluetooth 5.0 sur la génération précédente.

Des fonctionnalités supplémentaires et peu de changements design

Au-delà de l’audio, la puce H2 permet aussi l’ajout de fonctionnalités comme la traduction en direct, le contrôle de l’appareil photo ou encore l’activation de Siri sans dire « Hey ».

Les AirPods Max 2 conservent également les fonctionnalités déjà présentes sur la première génération, comme l’audio spatial personnalisé, l’appairage rapide ou la bascule automatique entre appareils.

Côté design, aucun changement notable n’a été apporté : le casque conserve le même look et le même confort.

L’un des principaux avantages des AirPods Max reste la prise en charge de l’audio sans perte, avec un son en 24 bits à 48 kHz via une connexion filaire USB-C, ce que les AirPods Pro ne proposent pas.

Les AirPods Max 2 sont proposés au prix de 549 dollars, avec des précommandes prévues le 25 mars et une sortie attendue début avril.