iOS 27 serait comparable à Mac OS X Snow Leopard

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Bloomberg Mark Gurman affirme que iOS 27 devrait suivre une philosophie similaire à celle de Mac OS X Snow Leopard, la mise à jour de macOS sortie en 2009.

L’idée principale serait de privilégier la stabilité et les performances plutôt que d’ajouter un grand nombre de nouvelles fonctionnalités.

Une mise à jour centrée sur la stabilité

Selon Bloomberg, Apple ferait des corrections de bugs et des optimisations internes une priorité majeure pour iOS 27.

Cette stratégie rappelle celle adoptée pour Mac OS X Snow Leopard, qui avait été présenté lors de la WWDC 2008 avec une approche très particulière.

Lors de la conférence, Apple avait même affiché une diapositive indiquant que Mac OS X Snow Leopard comptait « 0 nouvelles fonctionnalités », afin de souligner que l’objectif principal était d’améliorer les performances et la fiabilité du système.

En réalité, la mise à jour introduisait bien quelques nouveautés, mais Apple s’était surtout concentré sur les améliorations internes et la correction de nombreux bugs.

Une philosophie déjà utilisée par Apple

À l’époque, Bertrand Serlet, alors responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, expliquait cette stratégie.

« Nous avons construit sur le succès de Leopard et créé une expérience encore meilleure pour nos utilisateurs, de l’installation jusqu’à l’extinction de l’ordinateur. Les ingénieurs d’Apple ont apporté des centaines d’améliorations, de sorte qu’avec Snow Leopard votre système sera plus rapide, plus réactif et encore plus fiable qu’auparavant. »

Cette approche pourrait donc être reprise avec iOS 27, dans l’objectif d’améliorer l’expérience globale sur iPhone.

Quelques nouveautés sont tout de même attendues

Même si les optimisations devraient être au cœur de la mise à jour, iOS 27 devrait tout de même intégrer certaines nouveautés.

Parmi elles, une version plus personnalisée de Siri, qui devrait bénéficier d’améliorations liées à Apple Intelligence.

Comme chaque année, Apple devrait présenter iOS 27 lors de la WWDC en juin, avant un déploiement public attendu en septembre.