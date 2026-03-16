Apple annonce les AirPods Max 2

Apple a officiellement présenté les AirPods Max 2, une nouvelle génération de son casque audio haut de gamme. Les principales améliorations incluent la puce H2, une réduction de bruit active plus performante, une qualité sonore améliorée, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités comme Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation et Live Translation.

Une nouvelle puce H2 au cœur des améliorations

Les AirPods Max 2 conservent globalement le même design que la première génération, la plupart des nouveautés provenant de l’intégration de la nouvelle puce H2.

Grâce à cette puce et à des algorithmes audio computationnels améliorés, Apple affirme que les AirPods Max 2 offrent une réduction de bruit active jusqu’à 1,5 fois plus efficace que celle du modèle précédent.

Ces optimisations permettent également d’améliorer la qualité sonore globale, en offrant un traitement audio plus avancé.

Un mode Transparence plus naturel

Apple indique également que le mode Transparence a été amélioré.

Ce mode, qui laisse passer une partie des sons environnants pour permettre à l’utilisateur d’entendre ce qui se passe autour de lui, offrirait désormais un rendu encore plus naturel sur les AirPods Max 2.

Les nouvelles fonctionnalités introduites avec cette génération incluent aussi Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation et Live Translation, qui exploitent les capacités avancées de la puce H2.

Disponibilité et prix

Les AirPods Max 2 seront disponibles en précommande à partir du mercredi 25 mars sur Apple.com.

Le casque sera proposé dans cinq coloris : Bleu, Violet, Minuit, Lumière stellaire et Orange, avec une disponibilité prévue début avril.

Aux États-Unis, le prix reste fixé à 549 dollars, soit le même tarif que la première génération des AirPods Max.