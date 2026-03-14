L’iPhone Fold proposerait un multitâche et une interface inspirés de l’iPad

Le futur iPhone pliable qu’Apple devrait présenter en septembre fonctionnerait comme un hybride entre un iPhone et un iPad, selon les informations de Bloomberg.

Une interface proche de celle de l’iPad

Lorsque l’appareil sera déplié, l’interface adopterait une disposition proche de celle de l’iPad, avec notamment la possibilité d’utiliser deux applications côte à côte sur l’écran.

Jusqu’à présent, aucun iPhone n’a réellement permis d’exécuter plusieurs applications simultanément sur l’écran, à l’exception de certaines fonctions limitées comme le mode picture-in-picture.

Sur l’iPhone Fold, de nombreuses applications devraient afficher une barre latérale sur la gauche de l’écran, une organisation déjà bien connue sur iPad.

Apple fournirait également des outils aux développeurs pour adapter leurs applications existantes à cette nouvelle interface.

Un format hybride entre iPhone et iPad mini

Cette approche s’explique par la nature même de l’appareil.

L’iPhone Fold devrait fonctionner comme un véritable appareil hybride entre un iPhone et un iPad.

Une fois fermé, il ressemblera à un iPhone classique au format barre.

Mais une fois ouvert, son écran devrait se rapprocher de la taille d’un iPad mini.

Contrairement à certains concurrents qui privilégient un écran très allongé, Apple aurait choisi un écran plus large avec un ratio proche de 4:3.

Ce format devrait rendre l’appareil plus confortable pour l’utilisation de deux applications en parallèle, pour regarder des vidéos ou pour effectuer des tâches similaires à celles réalisées sur un iPad.

Un écran externe proche d’un iPhone classique

Lorsque l’iPhone Fold est fermé, l’écran externe devrait fonctionner comme celui d’un iPhone classique.

Il permettra d’utiliser les applications normalement et devrait intégrer une caméra frontale perforée pour les selfies.

Cependant, l’appareil ne devrait pas intégrer Face ID.

Apple utiliserait plutôt un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Même sans le système TrueDepth, la zone de la caméra devrait continuer à afficher les fonctions de la Dynamic Island, notamment pour les Live Activities et certaines notifications.

Des compromis sur les caméras

Apple aurait également expérimenté une caméra placée sous l’écran interne, mais les résultats obtenus n’auraient pas été jugés suffisamment bons.

L’entreprise aurait donc opté pour une caméra visible de type perforation.

À l’arrière, l’iPhone Fold devrait intégrer un système à double caméra, et non un module triple capteur.

Ce choix serait lié aux contraintes d’espace imposées par la conception pliable de l’appareil.

iOS plutôt qu’iPadOS

Même si certaines fonctions rappellent celles de l’iPad, l’iPhone Fold fonctionnera sous iOS et non sous iPadOS.

Cela signifie que l’appareil ne prendra pas en charge toutes les fonctionnalités avancées de multitâche disponibles sur iPad.

Il ne devrait pas non plus exécuter directement les applications conçues pour iPadOS.

Apple prévoirait un prix d’environ 2 000 dollars pour l’iPhone Fold, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher de la gamme prévue pour 2026.