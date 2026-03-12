Pourquoi Apple a abandonné l’idée d’un iPhone pliable au format clapet

Apple aurait étudié la possibilité de lancer un iPhone pliable au format clapet, similaire à certains smartphones concurrents, mais aurait finalement décidé d’abandonner ce concept.

Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple aurait estimé que ce type de design n’apportait pas de nouveaux usages suffisamment convaincants pour justifier son développement.

Un design jugé peu pertinent par Apple

D’après les informations partagées par Instant Digital, Apple considérait que le principal avantage d’un iPhone pliable au format clapet serait simplement d’être plus compact une fois replié.

Pour l’entreprise, cela ne constituait pas une innovation suffisamment intéressante en matière d’usage.

« Apple considérait ce design comme inutile, car son principal argument de vente aurait été sa taille plus petite une fois plié. »

Selon le leaker, si Apple souhaite proposer un iPhone plus compact, l’entreprise pourrait tout simplement concevoir un modèle classique plus petit, plutôt que d’adopter un mécanisme pliable.

Des contraintes techniques importantes

Le design pliable au milieu poserait également plusieurs défis techniques importants.

La charnière et la séparation interne de l’appareil réduiraient l’espace disponible pour certains composants essentiels.

Cela limiterait notamment la capacité de la batterie, tout en laissant moins de place pour les modules photo.

Apple aurait donc dû faire des compromis sur la qualité du système de caméra arrière, un élément central dans la stratégie produit de l’iPhone.

Des rumeurs récurrentes autour d’un iPhone pliable

Il y a eu deux périodes distinctes durant lesquelles des rumeurs évoquaient un iPhone pliable au format clapet.

Les premières rumeurs remontent à plusieurs années, avant que l’attention se porte davantage sur un iPhone pliable plus grand, de type livre, qui serait prévu pour 2026.

Une deuxième vague de rumeurs est apparue en février 2026, lorsque plusieurs sources ont indiqué qu’Apple réévaluait à nouveau ce design.

Il n’est pas totalement clair si Instant Digital faisait référence aux anciennes rumeurs ou aux informations plus récentes, mais la formulation utilisée semble plutôt concerner les discussions évoquées au début de l’année 2026.

Les iPhone compacts n’ont jamais vraiment rencontré le succès

Sur le marché des smartphones pliables, Samsung propose depuis longtemps deux formats distincts, avec les modèles Galaxy Fold et Galaxy Flip.

Cependant, les iPhone plus compacts n’ont jamais connu un grand succès commercial.

Apple avait lancé l’iPhone 12 mini puis l’iPhone 13 mini, tous deux dotés d’un écran de 5,4 pouces.

Ces modèles ont toutefois été abandonnés après seulement deux générations, faute de ventes suffisantes.

Compte tenu des difficultés rencontrées par Apple pour vendre des iPhone plus petits, il n’est donc pas surprenant que le projet d’iPhone pliable au format clapet ait été mis de côté pour le moment.