L’iPhone 18 Pro pourrait finalement conserver la même Dynamic Island

Les prochains iPhone 18 Pro pourraient finalement conserver une Dynamic Island de taille identique, contrairement à plusieurs rumeurs qui annonçaient une réduction de sa taille cette année.

Cette nouvelle information provient du leaker connu sous le nom de Digital Chat Station, qui cite des données récentes issues de la chaîne d’approvisionnement.

Une Dynamic Island finalement inchangée

Selon les dernières informations partagées par Digital Chat Station, les iPhone 18 Pro pourraient réutiliser certains moules et éléments de châssis des modèles précédents.

Dans ce scénario, Face ID et la Dynamic Island resteraient largement inchangés.

Les projets visant à intégrer Face ID sous l’écran et à réduire la taille de la Dynamic Island auraient été repoussés à une génération ultérieure.

À la place, les principales évolutions de l’iPhone 18 Pro concerneraient la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm, une batterie de plus de 5 000 mAh, ainsi que un système photo amélioré avec une ouverture plus large.

Des rumeurs contradictoires depuis plusieurs mois

La question de la taille de la Dynamic Island sur l’iPhone 18 Pro fait débat depuis longtemps.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs sources ont donné des informations contradictoires, certaines affirmant que la Dynamic Island serait conservée mais plus étroite, tandis que d’autres évoquaient l’arrivée d’un capteur Face ID sous l’écran avec une simple caméra perforée et donc sans Dynamic Island.

En janvier, plusieurs sources réputées avaient pourtant semblé confirmer une Dynamic Island plus étroite.

Les leakers Instant Digital et ShrimpApplePro, ainsi que Ross Young de DSCC, avaient soutenu cette hypothèse. Mark Gurman de Bloomberg avait ensuite rapporté indépendamment que l’appareil disposerait d’une Dynamic Island plus petite.

La nouvelle rumeur de Digital Chat Station va donc à contre-courant de ces informations, même si ce scénario reste crédible.

Apple pourrait viser un iPhone entièrement sans encoche

Apple travaillerait à long terme sur un iPhone dont l’écran serait entièrement uniforme, sans aucune découpe visible.

Cet objectif pourrait être atteint à l’occasion du 20e anniversaire de l’iPhone en 2027, si les technologies nécessaires deviennent suffisamment matures.

En attendant, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être lancés à l’automne 2026, avec des évolutions plus progressives que prévu sur certains éléments du design.