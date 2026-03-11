Tests des MacBook Pro M5 Pro & M5 Max : une amélioration « stupéfiante »

Les premiers tests des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces équipés des puces M5 Pro et M5 Max ont été publiés par plusieurs médias et chaînes YouTube, quelques jours avant la sortie officielle des ordinateurs prévue ce mercredi.

Au-delà des nouvelles puces, les nouveaux MacBook Pro apportent plusieurs améliorations importantes, notamment des SSD jusqu’à deux fois plus rapides que la génération précédente, un stockage de base désormais fixé à 1 To, ainsi qu’une légère augmentation de l’autonomie sur tous les modèles.

Les nouveaux ordinateurs adoptent également la puce réseau N1 d’Apple, qui apporte la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.

Des performances en hausse avec les puces M5 Pro et M5 Max

Les premiers résultats de benchmarks Geekbench 6 concernant les puces M5 Pro et M5 Max ont été publiés la semaine dernière.

Ces résultats confirment les chiffres avancés par Apple. Les nouvelles puces offrent jusqu’à environ 15 % de performances CPU supplémentaires et jusqu’à 20 % de performances GPU en plus par rapport aux puces M4 Pro et M4 Max de la génération précédente.

Dans les tests multi-cœurs, les nouveaux MacBook Pro obtiennent des scores compris entre environ 28 500 et 29 500, ce qui les place au sommet des performances dans la gamme Mac portable.

Des SSD nettement plus rapides

Selon les tests réalisés par The Verge, les performances du stockage constituent l’une des améliorations les plus impressionnantes de cette nouvelle génération.

Le MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M5 Max et d’un SSD de 4 To a atteint une vitesse de lecture de 13,6 Go/s et une vitesse d’écriture de 17,8 Go/s.

Cela représente une augmentation de 86 % pour la lecture et de 123 % pour l’écriture par rapport au modèle équivalent de la génération précédente.

Ces résultats correspondent globalement aux promesses d’Apple, qui évoquait des SSD jusqu’à deux fois plus rapides.

Une autonomie encore améliorée

L’autonomie constitue également un point fort de cette nouvelle génération.

Tony Polanco de Tom’s Guide a testé le MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M5 Pro dans un test d’endurance basé sur une navigation web continue en Wi-Fi avec l’écran réglé à 150 nits de luminosité.

Le résultat obtenu atteint 21 heures et 10 minutes d’autonomie, un score que le journaliste qualifie d’impressionnant.

« Le MacBook Pro 16 pouces avec la puce M5 Pro a tenu un étonnant 21 heures et 10 minutes dans notre test d’autonomie, qui consistait à naviguer continuellement sur le web en Wi-Fi avec l’écran réglé à 150 nits de luminosité. »

Pour comparaison, le modèle précédent équipé de la puce M4 Pro avait tenu 20 heures et 46 minutes dans le même test.

Une refonte majeure attendue dans les prochaines années

Même si ces nouveaux MacBook Pro apportent plusieurs améliorations notables, une refonte beaucoup plus importante serait déjà prévue pour les prochaines années.

Les rumeurs évoquent un redesign majeur attendu fin 2026 ou en 2027, avec plusieurs nouveautés importantes.

Parmi les fonctionnalités évoquées figurent un écran OLED, un écran tactile, la Dynamic Island, ainsi que des puces M6 Pro et M6 Max fabriquées avec le procédé 2 nm de TSMC.

Le futur modèle pourrait également adopter un design plus fin, et il est même possible qu’Apple intègre une connectivité cellulaire directement dans l’ordinateur.

Certaines rumeurs suggèrent toutefois que ces innovations pourraient apparaître sur un nouveau modèle encore plus haut de gamme, qui pourrait être baptisé MacBook Ultra.