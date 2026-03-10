Le MacBook Neo 2 pourrait intégrer un écran tactile

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la deuxième génération du MacBook Neo pourrait arriver en 2027 et intégrer un écran tactile, une évolution majeure pour la gamme d’ordinateurs portables d’Apple.

Un nouveau Mac d’entrée de gamme pour élargir la gamme

Apple a récemment annoncé le MacBook Neo, un nouvel ordinateur portable d’entrée de gamme proposé aux US à partir de 599 dollars, avec un tarif de 499 dollars pour les étudiants.

Ce modèle a été conçu pour concurrencer les ordinateurs portables Windows abordables et les Chromebooks, tout en permettant à Apple d’élargir sa gamme Mac avec un produit beaucoup plus accessible.

Contrairement aux autres Mac équipés d’Apple silicon, le MacBook Neo utilise la puce A18 Pro, initialement développée pour l’iPhone 16 Pro.

L’ordinateur adopte un design arrondi et coloré, ainsi qu’un écran Liquid Retina de 13 pouces avec des bordures uniformes inspirées de l’iPad, sans encoche.

Il dispose également d’un Magic Keyboard assorti à la couleur du châssis, d’un trackpad mécanique, de deux ports USB-C, de 8 Go de mémoire, d’une prise casque, d’une caméra 1080p, de deux microphones et de deux haut-parleurs compatibles Spatial Audio.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 16 heures.

Un écran tactile envisagé pour la seconde génération

Dans un rapport publié l’an dernier, Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué avec justesse que le MacBook Neo entrerait en production de masse au quatrième trimestre 2025, tout en précisant que la première génération ne disposerait pas d’écran tactile.

Dans ce même rapport, l’analyste évoquait également les premières pistes concernant la deuxième génération du produit.

La principale évolution évoquée serait l’ajout d’un écran tactile sur le MacBook Neo de deuxième génération.

Par ailleurs, le premier Mac tactile devrait arriver dès cette année, sous la forme d’un nouveau MacBook Pro haut de gamme équipé d’un écran OLED et d’un design revu.

Une technologie tactile plus fine

Le futur MacBook Neo tactile utiliserait une technologie appelée “on-cell touch”.

Cette technologie consiste à intégrer directement les capteurs tactiles dans la couche supérieure de l’écran, plutôt que d’ajouter une couche tactile distincte.

Cette approche permet de réduire l’épaisseur de l’écran tout en améliorant l’intégration de la fonction tactile, ce qui est particulièrement important pour les ordinateurs portables.

Avec l’arrivée de cette technologie et l’intégration d’un meilleur support du tactile dans macOS 27, il serait logique que d’autres MacBook adoptent ensuite cette fonctionnalité.

D’ailleurs, de nombreux ordinateurs portables concurrents de HP, Lenovo, Acer ou ASUS proposent déjà des écrans tactiles, y compris sur des modèles positionnés face au MacBook Neo.

Des spécifications encore en discussion

Selon Ming-Chi Kuo, les caractéristiques du MacBook Neo de deuxième génération étaient encore en discussion en septembre 2025.

Il est toutefois très probable que l’appareil bénéficie d’une puce plus rapide, comme la A19 Pro, accompagnée de 12 Go de mémoire.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a récemment indiqué qu’Apple pourrait étendre la marque « Neo » à d’autres produits plus accessibles, comme l’Apple Watch SE, qui pourrait alors devenir l’Apple Watch Neo.