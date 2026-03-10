Apple espère utiliser davantage l’impression 3D pour fabriquer ses appareils

Apple envisagerait d’utiliser l’impression 3D pour fabriquer les châssis en aluminium de certains de ses futurs produits, selon les informations de Bloomberg et de Mark Gurman.

Une nouvelle approche pour les boîtiers en aluminium

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman explique qu’Apple souhaite adopter à l’avenir des boîtiers en aluminium imprimés en 3D pour certains appareils.

Cette idée s’inscrit dans une évolution plus large des méthodes de fabrication de l’entreprise. Le récent MacBook Neo utilise déjà un nouveau procédé de production de l’aluminium, conçu pour réduire au maximum les pertes de matière tout en accélérant la fabrication et en diminuant les coûts.

L’impression 3D appliquée aux châssis en aluminium pourrait poursuivre ce même objectif. Cette technique permettrait d’optimiser l’utilisation du matériau et d’améliorer l’efficacité de la production, tout en conservant la qualité de fabrication associée aux produits Apple.

L’Apple Watch pourrait être la première concernée

Selon les informations partagées par Gurman, l’Apple Watch pourrait être le premier produit à adopter cette technologie de fabrication.

Si les essais s’avèrent concluants, l’iPhone pourrait également bénéficier de cette méthode dans un second temps, ce qui représenterait une évolution majeure pour la production de l’un des produits les plus vendus d’Apple.

Cette approche ferait suite à une autre innovation récente dans les procédés industriels d’Apple : l’impression 3D de titane. Cette technique a été introduite pour la première fois avec l’Apple Watch Ultra 3.

Le projet impliquerait une collaboration étroite entre les équipes de design industriel et les équipes responsables des opérations de fabrication, afin d’intégrer ces nouvelles méthodes à grande échelle.

La marque « Neo » pourrait s’étendre à d’autres produits

Mark Gurman suggère également qu’Apple pourrait étendre la nouvelle appellation « Neo » à d’autres produits de sa gamme.

Après l’introduction du MacBook Neo, l’entreprise pourrait par exemple renommer la future Apple Watch SE en « Apple Watch Neo » afin de renforcer cette nouvelle famille de produits plus accessibles.