Tests de l’iPhone 17e : deux améliorations majeures

Les premiers tests de l’iPhone 17e ont été publiés aujourd’hui par plusieurs médias et chaînes YouTube, avant le lancement officiel de l’appareil prévu mercredi.

Un design pourtant similaire

L’iPhone 17e conserve globalement le même design que l’iPhone 16e, mais il bénéficie de plusieurs améliorations importantes.

Le smartphone intègre désormais la puce A19, la compatibilité MagSafe pour la recharge sans fil et les accessoires magnétiques, ainsi que le modem cellulaire C1X de deuxième génération.

Aux États-Unis, le prix de départ reste fixé à 599 dollars, comme pour l’iPhone 16e, mais le stockage de base passe désormais à 256 Go, soit le double de la génération précédente.

L’iPhone 17 reste plus complet

Dans son test pour The Verge, la journaliste Allison Johnson recommande d’opter pour l’iPhone 17 standard si votre budget le permet, malgré son prix supérieur de 200 dollars.

Le modèle standard est en effet très populaire et offre plusieurs fonctionnalités absentes de l’iPhone 17e, notamment un écran ProMotion à 120 Hz, la Dynamic Island et un appareil photo ultra grand-angle supplémentaire à l’arrière.

Cela dit, si vous choisissez l’iPhone 17e, deux améliorations ressortent particulièrement par rapport à l’iPhone 16e : MagSafe et le stockage de base de 256 Go.

MagSafe

Dans son test pour CNN Underscored, Mike Andronico décrit l’arrivée de MagSafe comme une amélioration majeure.

« Même si l’iPhone 17e ressemble et se comporte comme le modèle de l’an dernier, il y a un changement énorme sous le capot : la prise en charge de MagSafe. Le nouveau smartphone d’entrée de gamme d’Apple fonctionne avec tout l’écosystème d’accessoires magnétiques existant, notamment les portefeuilles MagSafe, les batteries MagSafe et les supports de recharge MagSafe. C’est très pratique de pouvoir poser mon iPhone 17e sur mon support Belkin Boost Charge à mon bureau et d’y fixer une batterie Baseus PicoGo lorsque je suis en déplacement, deux conforts importants dont je dois souvent me passer lorsque je teste un smartphone moins cher. MagSafe permet également de doubler la vitesse de recharge sans fil à 15 W au lieu de 7,5 W. Et même si Google vient de lancer une technologie similaire appelée PixelSnap, cette fonctionnalité n’est pas présente sur le nouveau Google Pixel 10a à 500 dollars. »

Le Pixel 10a de Google, positionné sur un segment similaire, ne propose pas de technologie équivalente à MagSafe.

Puce A19

Les premiers benchmarks publiés la semaine dernière ont déjà montré que la puce A19 de l’iPhone 17e est jusqu’à 15 % plus rapide que la puce A18 de l’iPhone 16e.

Les performances sont globalement comparables à celles de l’iPhone 17 standard, ce qui signifie que la puissance du smartphone est largement suffisante pour un usage quotidien.

Modem 5G

L’iPhone 17e intègre également le nouveau modem C1X d’Apple, destiné à améliorer la connectivité cellulaire.

Apple affirme que le modem C1X est jusqu’à deux fois plus rapide que le modem C1 utilisé dans l’iPhone 16e.

Sur le réseau AT&T dans le New Jersey, Eric Zeman de PCMag a mesuré une vitesse de téléchargement maximale de 419 Mb/s avec l’iPhone 17e.

Même si aucun autre appareil n’a été testé dans les mêmes conditions pour comparaison, une étude publiée en septembre par Ookla indiquait que l’iPhone 16e atteignait une vitesse médiane de 169 Mb/s sur le réseau AT&T.

Ces résultats semblent donc confirmer l’amélioration annoncée des performances 5G.