Premiers benchmarks du MacBook Neo : comparaison avec le MacBook Air M1

Les premiers benchmarks du MacBook Neo sont désormais disponibles, et sans surprise, les performances CPU sont presque identiques à celles de l’iPhone 16 Pro.

Le MacBook Neo utilise la même puce A18 Pro à 6 cœurs que celle introduite dans l’iPhone 16 Pro, mais avec un cœur GPU en moins.

Dans les tests, le MacBook Neo obtient un score de 3461 en single-core et de 8668 en multi-core, ainsi qu’un score Metal de 31 286.

Comparaison avec l’iPhone 16 Pro et d’autres appareils

Voici comment les scores du MacBook Neo se comparent à ceux de plusieurs appareils similaires :

iPhone 16 Pro : 3445 (single-core), 8624 (multi-core), 32 575 (Metal)

: 3445 (single-core), 8624 (multi-core), 32 575 (Metal) MacBook Air M1 : 2346 (single-core), 8342 (multi-core), 33 148 (Metal)

: 2346 (single-core), 8342 (multi-core), 33 148 (Metal) MacBook Air M4 : 3696 (single-core), 14 730 (multi-core), 54 630 (Metal)

: 3696 (single-core), 14 730 (multi-core), 54 630 (Metal) iPad Air M3 : 3048 (single-core), 11 678 (multi-core), 44 395 (Metal)

: 3048 (single-core), 11 678 (multi-core), 44 395 (Metal) iPad 11 : 2587 (single-core), 6036 (multi-core), 19 395 (Metal)

Comme le MacBook Neo possède un cœur GPU de moins que l’iPhone 16 Pro, il est logique que son score Metal soit légèrement inférieur.

Des performances proches du MacBook Air M1

Si l’on compare le MacBook Neo aux Mac existants, les performances multi-cœurs de la puce A18 Pro sont proches de celles de la puce M1 du MacBook Air.

En revanche, les performances single-core sont nettement plus élevées que celles de la puce M1, et se rapprochent davantage des puces M3 ou M4.

Ce type de performance correspond bien au public visé par le MacBook Neo.

Les performances single-core sont particulièrement importantes pour les tâches quotidiennes, comme la navigation web, l’utilisation d’applications bureautiques ou le streaming vidéo.

Le MacBook Neo n’a pas été conçu pour le montage vidéo avancé, la création musicale, la modélisation 3D ou d’autres tâches intensives, où les performances multi-cœurs jouent un rôle plus important.

Un Mac conçu pour concurrencer les PC abordables

Apple ne compare pas officiellement les performances du MacBook Neo aux autres Mac, iPad ou iPhone.

Le MacBook d’entrée de gamme est plutôt conçu pour rivaliser avec les PC Windows et les Chromebook vendus dans la même gamme de prix.

Dans ses supports marketing, Apple affirme que la puce A18 Pro est jusqu’à 50 % plus rapide pour les tâches quotidiennes que le PC le plus vendu équipé d’un Intel Core Ultra 5 récent.

Apple indique également qu’elle peut être jusqu’à trois fois plus rapide pour les tâches d’IA exécutées localement et jusqu’à deux fois plus rapide pour l’édition de photos.

Pour l’instant, un seul résultat de benchmark a été observé, ce qui signifie que les moyennes pourraient évoluer légèrement lorsque davantage de MacBook Neo seront testés.

Les résultats actuels restent toutefois parfaitement cohérents avec les performances attendues.

Le MacBook Neo est proposé aux US à partir de 599 dollars, avec des précommandes déjà ouvertes. Sa sortie est prévue le 11 mars.