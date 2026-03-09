L’iPad pliable, toujours en développement, pourrait arriver en 2029

Apple continue de travailler sur un grand iPad pliable, malgré plusieurs obstacles techniques rencontrés pendant son développement, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Un appareil hybride entre iPad et Mac

Dans sa newsletter Power On, Gurman explique que cet iPad pliable « gigantesque » pourrait remettre en question la séparation historique entre Mac et iPad chez Apple.

Certains observateurs décrivent cet appareil comme un iPad pliable, tandis que d’autres le voient plutôt comme un MacBook entièrement constitué d’un écran.

Une question importante reste toutefois posée : la praticité de l’appareil pour taper du texte, en l’absence de clavier physique intégré.

Un lancement repoussé à cause de défis techniques

Un rapport publié en juillet dernier affirmait qu’Apple avait suspendu le développement de l’iPad pliable à grand écran en raison de difficultés techniques.

Selon Gurman, cette information aurait exagéré la situation.

Apple visait initialement un lancement en 2028, mais les problèmes liés au poids de l’appareil et à la technologie d’écran devraient finalement repousser la sortie à 2029.

Un écran pliable de 18 pouces

L’appareil devrait intégrer un écran pliable de 18 pouces fabriqué par Samsung.

Apple chercherait notamment à réduire au maximum le pli visible sur l’écran, un problème courant sur les appareils pliables.

La marque possède déjà une certaine expérience dans ce domaine, puisqu’elle a demandé à ses fournisseurs de lancer la production de composants pour son iPhone pliable, attendu plus tard cette année.

Un prix potentiellement très élevé

Un écran OLED pliable de grande taille reste extrêmement coûteux à produire.

Selon les estimations, l’iPad pliable pourrait coûter jusqu’à trois fois plus cher qu’un iPad Pro 13 pouces.

Apple vend actuellement l’iPad Pro 13 pouces à partir de 1 299 dollars. Si le prix des composants ne baisse pas d’ici là, l’iPad pliable pourrait atteindre environ 3 900 dollars.

Un appareil massif et encore lourd

Une fois fermé, l’appareil ressemblerait à un MacBook, avec un châssis en aluminium et sans écran externe.

Une fois ouvert, il offrirait une surface d’affichage comparable à celle d’un MacBook Air 13 pouces, mais sans clavier physique intégré.

En raison de la grande taille de son écran et de son châssis en aluminium, les prototypes actuels pèseraient environ 3,5 livres (environ 1,6 kg).

Cela les rend nettement plus lourds que les modèles actuels d’iPad Pro.