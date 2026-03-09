L’iMac 2026 pourrait arriver avec de nouvelles couleurs

Le futur iMac prévu pour 2026 pourrait être proposé dans une nouvelle palette de couleurs, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Une première vraie évolution des couleurs depuis cinq ans

Dans sa newsletter Power On, Gurman explique que la prochaine génération d’iMac devrait introduire un nouveau choix de couleurs.

Il pourrait s’agir de la première véritable mise à jour des coloris de l’iMac depuis cinq ans.

Le redesign de l’iMac introduit en 2021 se distingue par un design bicolore, dans lequel la couleur apparaît différemment selon l’angle de vue.

À l’arrière, le châssis en aluminium et le pied utilisent une version vive et saturée de la couleur choisie, ce qui rend l’ordinateur particulièrement visible lorsqu’il est vu de dos.

À l’avant, le menton situé sous l’écran adopte une version beaucoup plus claire et pastel de cette même couleur, afin de réduire les distractions lors de l’utilisation de l’écran.

Le contour de l’écran reste blanc sur tous les modèles.

Les couleurs actuelles de l’iMac

L’iMac équipé de la puce M1 était disponible dans sept couleurs :

Bleu

Vert

Rose

Jaune

Orange

Violet

Argent

Ces couleurs n’ont pas changé avec la version M3 lancée en 2023. En 2024, Apple a toutefois légèrement ajusté les teintes.

Les coloris sont restés les mêmes, mais les tons ont été modifiés, avec notamment un bleu plus saturé, un vert plus lumineux, un rose plus vif, un jaune plus chaud, un orange plus riche et un violet plus sombre.

Un lancement attendu après le Mac Studio

Selon Gurman, le nouvel iMac devrait arriver après la mise à jour du Mac Studio, attendue vers le milieu de l’année 2026.