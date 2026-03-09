Le « HomePad » d’Apple pourrait finalement sortir encore plus tard que prévu

Le hub domestique connecté d’Apple, attendu depuis plusieurs années, pourrait finalement être lancé à l’automne 2026, selon le leaker et collectionneur de prototypes connu sous le nom de Kosutami.

Un lancement désormais attendu à l’automne 2026

Dans une publication récente sur X, Kosutami affirme que l’appareil, souvent surnommé « HomePad », devrait désormais arriver entre septembre et décembre 2026.

Cette période correspond généralement à la saison la plus chargée de l’année pour les lancements de produits Apple.

Apple travaillerait sur cet appareil depuis plusieurs années, avec l’objectif d’en faire un centre de contrôle pour la maison connectée.

L’appareil devrait permettre de gérer les accessoires domotiques, d’écouter de la musique et des podcasts, de passer des appels vidéo ou encore de consulter rapidement des informations comme la météo et les événements du calendrier.

Un écran de 7 pouces et deux versions possibles

Le HomePad devrait être équipé d’un écran carré de 7 pouces accompagné d’une caméra frontale. Deux versions seraient envisagées.

La première pourrait être fixée au mur, tandis que la seconde disposerait d’une base avec haut-parleur, dont le design rappellerait un HomePod mini, permettant de poser l’appareil sur un bureau ou un plan de travail.

Un appareil très dépendant de Siri

Le HomePad intégrerait plusieurs capteurs capables de détecter la présence d’une personne à proximité. L’interface pourrait alors adapter automatiquement le contenu affiché en fonction de l’utilisateur présent.

L’appareil reposerait fortement sur les commandes vocales de Siri, et l’assistant pourrait même adopter une nouvelle apparence personnalisée sur cet appareil. Selon certaines descriptions, l’interface de Siri pourrait ressembler à une version du célèbre icône Finder du Mac.

Un projet retardé à plusieurs reprises

Apple pourrait proposer ce hub domestique autour de 350 dollars. À l’origine, l’appareil était attendu début 2025. Cependant, les retards liés au développement d’Apple Intelligence auraient repoussé le calendrier.

La sortie a d’abord été décalée au début de l’année 2026, avant d’être repoussée une nouvelle fois à l’automne.

Si ce calendrier se confirme, le HomePad pourrait être lancé en même temps que l’iPhone 18 Pro en septembre, ou aux côtés des nouveaux MacBook Pro redessinés attendus en octobre.