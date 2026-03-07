Apple sur le design du MacBook Neo : « nous ne faisons absolument aucun compromis »

Même si le MacBook Neo démarre à seulement 599 dollars, et même à 499 dollars pour les étudiants, Apple affirme ne pas avoir fait de compromis sur son design.

Un design fidèle à l’ADN du MacBook

« C’est indéniablement un MacBook, nous ne faisons absolument aucun compromis sur le design et c’est vraiment important », a déclaré Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple, dans une interview accordée au média d’architecture et de design Dezeen.

Selon elle, il était essentiel que le MacBook Neo reste fidèle à l’identité des ordinateurs portables d’Apple.

« Il était important que le MacBook Neo soit véritablement un MacBook dans son essence », a-t-elle ajouté.

Un châssis en aluminium, pas en plastique

Contrairement à ce que certains pourraient attendre d’un ordinateur aussi abordable, le MacBook Neo est fabriqué en aluminium et non en plastique.

Apple explique avoir reconçu le produit dès le départ, tout en conservant des matériaux premium.

« Ce n’était pas simplement une refonte, nous sommes repartis de zéro, et nous n’utilisons pas de matériaux moins chers, c’est un aluminium incroyable », a précisé Molly Anderson.

Disponible dans des couleurs vives comme Blush ou Citrus, le MacBook Neo a été pensé pour se distinguer visuellement du MacBook Air et du MacBook Pro.

« Il était important qu’il fasse partie de la famille, mais avec sa propre personnalité », a-t-elle expliqué.

Des compromis sur les caractéristiques techniques

Si Apple affirme ne pas avoir fait de compromis sur le design, certaines concessions ont été nécessaires sur les caractéristiques techniques.

Le MacBook Neo est notamment limité à 8 Go de RAM, et le bouton Touch ID n’est disponible que sur la version à 699 dollars.

L’ordinateur ne propose pas de recharge MagSafe, l’un des ports USB-C est limité à la vitesse USB 2 de 480 Mb/s, et le clavier ne dispose pas de rétroéclairage.

Un Mac idéal pour les usages quotidiens

Malgré ces limitations, le MacBook Neo pourrait rencontrer un grand succès, notamment auprès des étudiants et des utilisateurs ayant des besoins simples.

Il convient parfaitement à la navigation web, à la rédaction de documents ou aux tâches quotidiennes.

Les précommandes ont débuté le 4 mars, et le lancement officiel est prévu le 11 mars.