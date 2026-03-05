MacBook Neo : 8 Go de RAM, sans possibilité d’extension

Pour proposer un ordinateur portable Mac à seulement 699 euros, Apple a dû faire plusieurs compromis. L’un des plus importants concerne la quantité de mémoire vive.

Alors que tous les autres Mac commencent désormais avec 16 Go de RAM, le MacBook Neo est équipé de seulement 8 Go de RAM, sans aucune option permettant d’augmenter cette capacité.

Une configuration minimale pour rester abordable

Grâce à la puce A18 Pro, déjà utilisée dans les iPhone 16 Pro, et à ses 8 Go de RAM, le MacBook Neo peut exécuter toutes les fonctionnalités Apple Intelligence.

Cependant, à mesure que les fonctionnalités d’IA deviennent plus avancées et plus gourmandes en ressources, il existe une possibilité que cette configuration devienne plus rapidement limitée à l’avenir.

Le choix de 8 Go de RAM permet néanmoins à Apple de maintenir un prix bas, notamment dans un contexte de pénurie de mémoire qui fait fortement augmenter les coûts des composants.

Cette quantité de mémoire est d’ailleurs la même que celle utilisée dans l’iPhone 16 Pro.

Apple était passé à 16 Go sur les autres Mac

Le MacBook Air proposait auparavant une configuration avec 8 Go de RAM, mais Apple a changé de stratégie en octobre 2024.

À cette date, l’entreprise a mis à jour le MacBook Air pour proposer 16 Go de RAM dès le modèle d’entrée de gamme. Depuis cette évolution, aucun Mac n’était sorti avec moins de 16 Go de mémoire.

Le MacBook Neo constitue donc une exception dans la gamme actuelle.

Des performances suffisantes pour un usage quotidien

Malgré ses 8 Go de RAM, le MacBook Neo reste une machine performante pour les tâches du quotidien.

Il est parfaitement adapté à la rédaction de documents, la navigation sur internet ou le travail scolaire, et peut également gérer des retouches photo et du montage vidéo léger.

Le MacBook Neo démarre à 699 euros et est actuellement disponible en précommande.