ChatGPT GPT-5.3 Instant : moins d’hallucinations et un ton plus naturel

OpenAI a annoncé aujourd’hui une mise à jour de son modèle le plus populaire dans ChatGPT, avec l’arrivée de GPT-5.3 Instant.

Cette nouvelle version doit offrir des réponses plus précises, une meilleure compréhension du contexte lors des recherches sur le web, ainsi que moins d’hallucinations. Elle réduit également les impasses inutiles, les avertissements excessifs et les formulations trop affirmatives.

Un ton plus naturel et moins « cringe »

Selon OpenAI, le modèle Instant a été ajusté afin de corriger plusieurs critiques des utilisateurs concernant le ton, la pertinence et la fluidité des conversations, des éléments qui apparaissent rarement dans les tests de performance classiques.

La version précédente, GPT-5.2 Instant, pouvait adopter un ton jugé « cringe », parfois trop insistant ou basé sur des suppositions non fondées sur l’intention ou les émotions de l’utilisateur.

Avec GPT-5.3 Instant, OpenAI promet un style conversationnel plus naturel, en réduisant notamment les phrases dramatiques comme « Stop. Take a breath. ».

Moins de refus et moins de réponses trop prudentes

Certains utilisateurs avaient également remarqué que GPT-5.2 Instant refusait parfois de répondre à des questions pourtant légitimes, ou adoptait une posture excessivement prudente sur des sujets sensibles.

La nouvelle version réduit le nombre de refus et limite les introductions défensives ou moralisatrices avant de répondre à une question.

Le modèle ne devrait plus multiplier les avertissements inutiles après avoir supposé de mauvaises intentions chez l’utilisateur.

De meilleures réponses basées sur le web

GPT-5.3 Instant améliore aussi la qualité des réponses basées sur des informations trouvées sur internet.

OpenAI indique que le modèle est désormais plus capable d’équilibrer les informations issues du web avec ses propres connaissances, ce qui réduit le risque de trop se reposer sur les résultats trouvés en ligne.

Une mise à jour disponible dès maintenant

GPT-5.3 Instant est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de ChatGPT.

OpenAI précise également que des mises à jour pour les modes Thinking et Pro arriveront ultérieurement.