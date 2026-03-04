Apple officialise le MacBook Neo avec puce A18 Pro

Apple a annoncé aujourd’hui le MacBook Neo, un tout nouveau type de Mac plus abordable équipé de la puce A18 Pro, avec un prix de départ fixé à 699 euros.

Le premier Mac équipé d’une puce d’iPhone

Le MacBook Neo est le premier Mac à fonctionner avec une puce issue de l’iPhone. La puce A18 Pro a été introduite en 2024 avec les modèles iPhone 16 Pro.

Apple affirme que le MacBook Neo est jusqu’à 50 % plus rapide pour les tâches du quotidien que le PC le plus vendu équipé du dernier Intel Core Ultra 5 actuellement disponible. Il serait également jusqu’à trois fois plus rapide pour les charges de travail d’IA exécutées directement sur l’appareil, et jusqu’à deux fois plus rapide pour certaines tâches comme la retouche photo.

Un écran Liquid Retina de 13 pouces

Le MacBook Neo est doté d’un écran Liquid Retina de 13 pouces avec une résolution de 2408 × 1506 pixels, une luminosité maximale de 500 nits et un revêtement antireflet.

Contrairement aux MacBook récents, l’écran ne possède pas d’encoche. Apple utilise des bordures uniformes inspirées de l’iPad, offrant un design plus symétrique.

Le MacBook Neo est disponible en quatre coloris : Argent, Indigo, Jaune agrume et Rose poudré.

Les finitions colorées s’étendent également au Magic Keyboard, proposé dans des teintes assorties et accompagné de fonds d’écran correspondants.

L’ordinateur pèse environ 1,22 kg.

Connectique et caractéristiques techniques

Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C ainsi que d’une prise casque.

L’un des ports est un USB-C 2, capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 480 Mb/s, tandis que l’autre est un USB-C 3 avec des vitesses allant jusqu’à 10 Gb/s.

L’ordinateur offre également jusqu’à 16 heures d’autonomie, 8 Go de mémoire unifiée, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 6.

Apple a aussi intégré une caméra frontale 1080p, deux microphones avec formation de faisceau directionnelle, ainsi que deux haut-parleurs latéraux compatibles avec l’audio spatial.

Le MacBook le plus abordable jamais proposé par Apple

Avec un prix de départ de 599 dollars, le MacBook Neo devient le MacBook d’entrée de gamme et l’ordinateur portable le plus abordable jamais proposé par Apple.

Les clients du secteur de l’éducation peuvent l’acheter à partir de 499 dollars.

Le MacBook Neo est disponible avec 256 Go de stockage et le Magic Keyboard pour 699 euros, ou avec 512 Go de stockage et le Magic Keyboard avec Touch ID pour 799 euros.

Le Mac le plus écologique d’Apple

Apple souligne également que le MacBook Neo est le Mac avec l’empreinte carbone la plus faible jamais conçu par la marque.

L’ordinateur est fabriqué avec 60 % de matériaux recyclés, soit davantage que tout autre produit Apple.

Cela inclut 90 % d’aluminium recyclé ainsi que 100 % de cobalt recyclé dans la batterie.

Le MacBook Neo est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une disponibilité prévue le mercredi 11 mars.