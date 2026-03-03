Apple aurait demandé à Google d’héberger Siri sur ses serveurs

Apple aurait demandé à Google d’étudier la mise en place de serveurs dans ses centres de données afin d’exécuter une future version de Siri alimentée par Gemini, selon The Information.

Une capacité cloud Apple largement sous-utilisée

Actuellement, Apple envoie ses requêtes d’intelligence artificielle les plus complexes vers Private Cloud Compute, un système fonctionnant sur des serveurs Apple équipés de puces Apple silicon.

En moyenne, seulement 10 % de la capacité de Private Cloud Compute serait utilisée. L’usage est si faible que certains serveurs destinés à ce système seraient encore stockés en entrepôt et n’auraient pas été installés.

Cette situation pourrait évoluer rapidement avec le lancement de la prochaine génération de Siri, plus puissante, qui risquerait de faire exploser la demande en calcul cloud.

Une culture historiquement tournée vers le matériel

Selon The Information, Apple souffrirait depuis des années d’une certaine réticence culturelle à renforcer massivement son infrastructure cloud.

Cette approche aurait même conduit au départ d’experts clés du cloud, comme Patrick Gates, à l’origine de l’idée d’intégrer des puces Apple dans les centres de données, concept devenu la base de Private Cloud Compute.

Malgré la croissance des services, Apple resterait avant tout centrée sur le matériel et les fonctionnalités destinées aux consommateurs, au détriment de l’expansion de ses capacités cloud.

Au moment où l’entreprise a compris qu’elle devait s’appuyer davantage sur le cloud pour soutenir ses ambitions en intelligence artificielle, son infrastructure interne aurait commencé à se détériorer. Apple était alors en train de retirer progressivement d’anciens serveurs alimentés par Nvidia. Sous pression financière, la firme se serait tournée de plus en plus vers des fournisseurs tiers comme Amazon.

Google Cloud longtemps écarté pour des raisons de confidentialité

Pendant des années, Apple aurait interdit à ses ingénieurs IA d’utiliser les technologies cloud de Google pour des raisons de confidentialité.

Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple, aurait à plusieurs reprises rejeté Google Cloud comme option pour les besoins de calcul IA de l’entreprise.

En 2023, Google aurait apporté des modifications à ses systèmes de sécurité afin de répondre aux exigences d’Apple en matière de protection des données. Apple aurait alors commencé à adopter l’infrastructure cloud de Google pour certains usages liés à l’intelligence artificielle.

Private Cloud Compute limité face aux grands modèles comme Gemini

Les difficultés seraient également liées à Private Cloud Compute lui-même.

Ce système serait plus lent à mettre à jour que d’autres infrastructures, et les puces actuellement utilisées dans ces serveurs, conçues initialement pour des appareils grand public, ne seraient pas optimisées pour des charges de travail IA lourdes.

Elles seraient notamment moins adaptées à l’exécution de grands modèles comme Gemini.

Anticiper un pic d’usage avec le nouveau Siri

Apple souhaiterait désormais se préparer à une forte hausse de l’utilisation de l’IA sur ses appareils lorsque la version plus avancée de Siri, basée sur Gemini, sera lancée plus tard cette année.

C’est dans ce contexte qu’Apple aurait demandé à Google d’exécuter Siri directement sur ses propres serveurs, afin d’absorber la montée en puissance attendue.