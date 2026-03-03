Apple annonce un MacBook Air M5 avec 512 Go de stockage de base

Apple a présenté de nouveaux MacBook Air équipés de la puce M5 et d’une capacité de stockage SSD de base revue à la hausse.

Puce M5 : plus rapide en CPU, GPU et IA

La puce M5 intégrée au MacBook Air dispose d’un CPU à 10 cœurs, incluant ce qu’Apple décrit comme les cœurs CPU les plus rapides au monde.

Elle peut être configurée avec jusqu’à 10 cœurs GPU, chacun intégrant un Neural Accelerator. Apple annonce des performances jusqu’à 4 fois plus rapides pour les tâches d’intelligence artificielle par rapport au MacBook Air équipé de la puce M4.

La M5 bénéficie également de cœurs shader améliorés et d’un moteur de ray tracing de troisième génération.

La mémoire unifiée progresse elle aussi, avec une bande passante atteignant 153 Go/s, soit une amélioration de 28 % par rapport à la M4.

Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 grâce à la puce N1

Le nouveau MacBook Air intègre désormais la puce réseau N1 conçue par Apple.

Elle apporte la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6, offrant des débits plus élevés et une meilleure efficacité par rapport à la génération précédente.

512 Go de stockage en standard et SSD plus rapide

Autre évolution importante, le MacBook Air démarre désormais avec 512 Go de stockage, contre 256 Go auparavant. Il reste configurable jusqu’à 4 To.

Apple indique également que le SSD affiche des vitesses de lecture et d’écriture deux fois plus rapides que celles de la génération précédente.

Prix et disponibilité

Le nouveau MacBook Air est disponible en précommande à partir du mercredi 4 mars, pour une sortie prévue le mercredi 11 mars.

Le prix débute aux US à 1 099 dollars, soit 100 dollars de plus que la génération précédente.