L’iPhone 17e passe désormais à 256 Go de stockage de base

Apple a annoncé que l’iPhone 17e bénéficie désormais de 256 Go de stockage en version de base, soit le double par rapport à l’iPhone 16e, tout en conservant un prix de départ de 719 euros.

Un stockage doublé sans hausse de prix

L’iPhone 16e démarrait à 128 Go, mais l’iPhone 17e passe directement à 256 Go en standard.

Cette évolution est d’autant plus notable que le prix de la mémoire DDR a fortement augmenté ces derniers mois, notamment en raison de la montée en puissance des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Malgré ce contexte, Apple maintient le même tarif d’entrée de gamme.

MagSafe et Qi2 pour une recharge plus rapide

L’iPhone 17e adopte également MagSafe et la norme Qi2, permettant une recharge sans fil jusqu’à 15 W.

À titre de comparaison, l’iPhone 16e était limité à 7,5 W en recharge Qi standard.

L’intégration de MagSafe signifie aussi que les chargeurs, supports, coques, portefeuilles et accessoires photo compatibles s’aimantent facilement à l’arrière de l’iPhone 17e, assurant un alignement précis et une utilisation plus fluide.

Date de sortie

Les précommandes de l’iPhone 17e débuteront le mercredi 4 mars, avec une disponibilité prévue à partir du mercredi 11 mars.