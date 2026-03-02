Apple annonce l’iPhone 17e : puce A19, MagSafe et plus encore

Apple a officialisé l’iPhone 17e, un modèle qui adopte la puce A19, la connectivité MagSafe, ainsi que plusieurs améliorations matérielles.

Puce A19 et modem C1X plus rapide

L’iPhone 17e intègre la puce A19, déjà présente dans l’iPhone 17, pour des performances accrues par rapport à la génération précédente.

Il embarque également le modem C1X, issu de l’iPhone Air, offrant des performances cellulaires jusqu’à deux fois plus rapides que celles de l’iPhone 16e.

L’autonomie reste inchangée, avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo annoncées.

Ceramic Shield 2 et meilleure résistance

La face avant profite désormais du Ceramic Shield 2, qui promet une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la génération précédente, tout en réduisant les reflets.

Enfin MagSafe sur la gamme “e”

L’arrivée de MagSafe constitue l’une des évolutions les plus attendues.

L’iPhone 17e prend désormais en charge la recharge sans fil jusqu’à 15 W avec un adaptateur 20 W ou plus, contre 7,5 W seulement sur l’iPhone 16e.

Cette compatibilité ouvre aussi l’accès à l’ensemble de l’écosystème d’accessoires MagSafe.

Photo et stockage revus à la hausse

La caméra arrière bénéficie désormais de portraits nouvelle génération avec contrôle de la mise au point et de la profondeur.

Autre changement important : l’iPhone 17e démarre désormais avec 256 Go de stockage, tout en conservant le prix de départ de 719 euros, identique à celui de l’iPhone 16e en version 128 Go.

L’iPhone 17e est proposé en noir, blanc et rose doux.

Les précommandes ouvrent le mercredi 4 mars, avec une disponibilité prévue le mercredi 11 mars.