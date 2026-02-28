Apple accepterait de payer deux fois plus cher les puces mémoire Samsung

Apple aurait accepté de payer deux fois plus pour les puces mémoire LPDDR5X de Samsung nécessaires à la production en cours de l’iPhone 17, d’après un article du média coréen Dealsite.

Apple aurait validé une hausse de prix de 100 % sur la LPDDR5X

Selon les sources citées par Dealsite, Apple aurait récemment tenu des réunions d’urgence avec la division semi-conducteurs de Samsung afin de négocier les volumes de RAM à livrer sur le premier semestre de cette année.

Les modules LPDDR5X de 12 Go utilisés dans l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro auraient déjà vu leur prix presque doubler depuis début 2025, passant d’environ 30 dollars à près de 70 dollars.

Une pénurie de DRAM mobile qui pousserait les fabricants à sécuriser l’approvisionnement

Samsung aurait initialement prévu de viser une hausse de 60 % sur ces modules destinés à Apple. Toujours selon le rapport, le groupe aurait finalement ouvert les négociations avec une majoration de 100 % (comme stratégie de discussion), et Apple l’aurait acceptée immédiatement.

Si ces informations se confirment, cela illustrerait à quel point les fabricants de smartphones cherchent à verrouiller leurs stocks de mémoire. En cause : des acteurs comme SK Hynix et Micron réorienteraient une partie de leurs capacités vers la mémoire à large bande passante (HBM) pour les serveurs IA, ce qui laisserait la DRAM mobile en forte tension.

Samsung aussi sous pression, avec un impact possible sur les prix du Galaxy S26

La division mobile de Samsung ne serait pas épargnée. Le même rapport indique que les premières productions du Galaxy S26 utiliseraient un mix 50/50 de LPDDR5X provenant de la division semi-conducteurs de Samsung et de Micron, avec des hausses de prix importantes attendues après le premier lot.

Samsung pourrait augmenter les prix du Galaxy S26 en partie pour absorber ces coûts, tout en essayant de compenser en utilisant sa puce maison Exynos 2600 dans environ 30 % des unités.

Apple viserait des prix stables pour l’iPhone 18 Pro malgré la hausse des coûts

Malgré cette pression sur les composants, l’analyste Ming-Chi Kuo aurait récemment indiqué que le plan actuel d’Apple serait de maintenir les prix de départ de l’iPhone 18 Pro.

Lors d’une récente conférence de résultats, Tim Cook a reconnu que la hausse des prix des puces aurait « un peu plus d’impact » sur les marges brutes, tout en précisant que l’entreprise s’attend toujours à une croissance du chiffre d’affaires de 13 % à 16 % sur le trimestre.