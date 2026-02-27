Nouvel iPad low cost prévu la semaine prochaine : à quoi s’attendre ?

Parmi les produits attendus la semaine prochaine figure une version actualisée de l’iPad d’entrée de gamme.

Comme pour l’iPad Air, aucune refonte majeure n’est prévue, mais plusieurs améliorations internes significatives seraient au programme.

Un design inchangé

L’iPad de 12e génération ne devrait pas bénéficier d’un nouveau design cette année. Il conserverait son écran bord à bord de 11 pouces, le bouton latéral Touch ID et des bordures relativement épaisses.

Apple avait déjà modernisé le design avec la 10e génération, rapprochant l’esthétique de celle des iPad Pro et iPad Air. Il s’agit encore d’un design récent, et Apple renouvelle rarement le châssis de son iPad le plus abordable.

Ce modèle reste proposé dans une seule taille d’écran et demeure la tablette la plus épaisse de la gamme avec 7 mm d’épaisseur. Il embarque un écran Retina LCD sans ProMotion, sans large gamut P3 et sans technologie de lamination (qui réduit les reflets, améliore la réactivité tactile et permet un design plus fin) contrairement aux modèles plus haut de gamme.

Apple décline l’iPad d’entrée de gamme en plusieurs coloris vifs, et de nouvelles teintes pourraient faire leur apparition en 2026. Les couleurs actuelles incluent le bleu, le rose, l’argent et le jaune.

Aucun changement n’est attendu concernant la caméra arrière, la caméra frontale, le port USB-C ou la compatibilité avec des accessoires comme l’Apple Pencil.

Une puce A19 pour plus de puissance

L’iPad abordable devrait adopter la puce A19, déjà utilisée dans l’iPhone 17.

Gravée en 3 nanomètres, elle offrirait des gains en performances et en efficacité énergétique par rapport à la puce A16 du modèle actuel.

La puce A16 intégrée au modèle 2025 ne prend pas en charge Apple Intelligence, contrairement à la A19. Il s’agirait donc d’une évolution majeure pour la tablette la plus accessible d’Apple.

Le modèle 2026 devrait ainsi pouvoir exploiter les fonctionnalités Apple Intelligence indisponibles sur la version précédente.

La A19 intègre également le ray tracing accéléré matériellement pour améliorer les performances en jeu. L’iPad de 11e génération dispose de 6 Go de RAM, mais Apple devra passer à 8 Go afin de prendre en charge Apple Intelligence.

Une éventuelle puce réseau N1

Apple a introduit sa propre puce Wi-Fi et Bluetooth, baptisée N1, avec les iPhone 17.

Elle a ensuite été intégrée à l’iPad Pro, et il est possible qu’Apple l’ajoute progressivement à tous ses appareils à partir de 2026.

La puce N1 prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la technologie Thread destinée aux objets connectés.

L’iPad de 11e génération est limité au Wi-Fi 6. Si la 12e génération passe au Wi-Fi 7, elle pourra pour la première fois exploiter les réseaux 6 GHz plus rapides. Le Bluetooth 6 constituerait également une amélioration face au Bluetooth 5.3.

Il reste toutefois possible qu’Apple réserve la puce N1 à ses appareils plus premium, selon du code interne ayant fuité. Dans ce cas, l’iPad d’entrée de gamme pourrait en être privé.

Un modem conçu par Apple

Apple a déjà développé ses propres modems C1 et C1X, utilisés dans certains iPhone et iPad en 2025.

La prochaine génération d’iPad pourrait également intégrer un modem Apple sur les versions cellulaires.

Ces modems sont plus efficaces énergétiquement que les modems Qualcomm tout en offrant des performances comparables.

Prix et date de lancement

L’iPad de 11e génération démarre actuellement à 349 dollars avec 128 Go de stockage. Aucun changement tarifaire n’a été évoqué pour la 12e génération.

Apple devrait lancer ce nouvel iPad abordable la semaine prochaine, juste avant la Special Experience prévue le 4 mars.