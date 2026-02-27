Netflix se retire du rachat de Warner Bros, Paramount prend l’avantage

Netflix a décidé de se retirer de la bataille pour le rachat de Warner Bros. Discovery, laissant désormais Paramount Skydance en position favorable pour acquérir l’ensemble du groupe WBD.

Le leader mondial du streaming était pressenti pour conclure un accord portant sur l’acquisition de Warner Bros., HBO et HBO Max dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions valorisée à 72 milliards de dollars en capitaux propres, soit 82,7 milliards de dollars dette comprise.

Mais après l’offre finale de Paramount, valorisant WBD à 111 milliards de dollars dette incluse, Netflix a choisi de ne pas surenchérir.

Netflix renonce pour des raisons financières

Dans un communiqué publié jeudi, les co-PDG de Netflix, Ted Sarandos et Greg Peters, ont déclaré :

La transaction que nous avons négociée aurait créé de la valeur pour les actionnaires avec une voie claire vers l’approbation réglementaire. Cependant, nous avons toujours fait preuve de discipline et, au prix nécessaire pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l’opération n’est plus financièrement attractive. Nous déclinons donc l’offre de Paramount Skydance.

Ils ont ajouté :

Nous pensons que nous aurions été de solides gestionnaires des marques emblématiques de Warner Bros., et que notre accord aurait renforcé l’industrie du divertissement tout en préservant et créant davantage d’emplois de production aux États-Unis. Mais cette transaction a toujours été un “plus” au bon prix, et non un “indispensable” à n’importe quel prix.

Suite à cette annonce, l’action Netflix a bondi de 8,5 % en after-hours, signe du soulagement des investisseurs face au risque d’un rachat jugé trop coûteux.

Paramount désormais favori

Le conseil d’administration de Warner Bros. a indiqué jeudi soir qu’il recommandait toujours l’offre de Netflix, mais considère désormais celle de Paramount comme “supérieure”.

Il s’agit d’un revirement notable, alors que Paramount avait été qualifié d’acheteur hostile au début de la bataille en décembre.

Le PDG de Warner Bros., David Zaslav, a déclaré que l’offre de Paramount créera une valeur considérable et que WBD était enthousiaste à l’idée du potentiel d’un groupe combiné Paramount Skydance et Warner Bros Discovery.

Un géant des médias en devenir

Si la prise de contrôle par Paramount aboutit, son propriétaire Larry Ellison deviendrait à la tête non seulement de Warner Bros. et HBO, mais aussi des chaînes d’information CNN et CBS News.

L’opération doit toutefois encore obtenir l’approbation des autorités réglementaires, et rien n’est définitivement acté à ce stade.