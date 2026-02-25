MacBook low cost : un leaker affirme qu’il aura ces 8 limitations

Apple devrait dévoiler la semaine prochaine son MacBook plus abordable, évoqué depuis de longs mois. Logiquement, ce modèle proposera des caractéristiques revues à la baisse et certains compromis par rapport aux MacBook Air et MacBook Pro.

Alors que l’annonce officielle est imminente, un leaker a partagé huit limitations supposées, en s’appuyant sur une version interne du Kernel Debug Kit d’Apple pour une bêta de macOS Tahoe, qui avait fuité en ligne l’an dernier.

Les informations proviennent du même leaker qui avait affirmé que le prochain Studio Display pourrait bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ou encore que le futur iPad mini intégrerait une puce A20 Pro. Son historique reste toutefois limité, et la fiabilité de ces nouvelles affirmations devra être confirmée lors des lancements à venir.

Huit compromis attendus

Selon ses publications sur Weibo et un courriel adressé à MacRumors, voici les principales limitations envisagées.

Luminosité d’écran plus faible

La luminosité maximale serait inférieure aux 500 nits du MacBook Air.

Absence de True Tone

La technologie True Tone, qui adapte la température des couleurs à l’éclairage ambiant, ne serait pas intégrée.

Stockage limité

Le MacBook serait proposé en 256 Go et 512 Go, avec éventuellement une version 128 Go réservée au secteur éducatif. Contrairement aux MacBook Air et Pro, il n’y aurait pas d’options 1 To ou 2 To.

SSD plus lent

Le modèle d’entrée de gamme utiliserait un stockage flash aux vitesses de lecture et d’écriture réduites, possiblement en raison de l’utilisation d’une seule puce NAND.

Pas de recharge rapide

Le MacBook ne serait pas compatible avec la charge rapide.

Clavier non rétroéclairé

Le clavier pourrait être dépourvu de rétroéclairage.

Pas de prise en charge des casques haute impédance

Les Mac compatibles depuis 2021 peuvent alimenter directement des casques haute impédance, mais ce modèle n’en ferait pas partie.

Absence de puce N1

Contrairement aux iPhone 17 et iPhone Air équipés de la puce N1 pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, ce MacBook utiliserait une puce MediaTek pour la connectivité sans fil.

Bien que les fichiers ayant fuité soient authentiques, ces interprétations doivent être prises avec prudence. Certaines conclusions ne figurent pas explicitement dans les documents et reposent sur l’analyse du leaker.

Une configuration orientée entrée de gamme

Le MacBook à bas prix devrait être propulsé par la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, plutôt qu’une puce de la série M.

Il embarquerait un écran de 12,9 pouces et probablement 8 Go de RAM. Il devrait également proposer des ports USB-C classiques au lieu de ports Thunderbolt plus rapides.

Dans l’esprit de l’iBook des années 2000, ce modèle pourrait être décliné dans des coloris vifs comme le jaune, le vert, le bleu ou le rose.

Les médias devraient pouvoir le prendre en main lors des événements “Apple Experience” organisés à New York, Londres et Shanghai le mercredi 4 mars à 9 heures (heure de l’Est). Aucun événement en direct n’est prévu, l’annonce devant se faire via un communiqué de presse.

Quel prix pour ce MacBook

Aucun tarif officiel n’a filtré. Les estimations évoquent un prix de départ compris entre 599 et 799 dollars aux États-Unis.

Après des mois de rumeurs, l’annonce semble désormais imminente, à moins d’une semaine.