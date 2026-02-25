Lunettes connectées : les projets d’Apple secouent déjà l’industrie

Le projet d’Apple d’entrer sur le marché des lunettes connectées d’ici fin 2026 commence déjà à transformer la chaîne d’approvisionnement mondiale des optiques AR, selon DigiTimes.

D’après ce rapport payant, la demande en lunettes connectées, notamment du côté de Meta, progresse régulièrement. Toutefois, l’industrie considère désormais que l’arrivée d’Apple sera le véritable catalyseur d’une commercialisation à grande échelle.

Plusieurs fournisseurs taïwanais du secteur optique auraient augmenté leurs investissements afin d’accroître leurs capacités de production et de réorienter leurs priorités de recherche vers les technologies de réalité augmentée, en anticipant les exigences d’Apple.

Des investissements stratégiques à Taïwan

Kinko Optical, par exemple, cherche à se positionner comme un fournisseur clé en ouvrant un nouveau centre de recherche dédié à la AR, VR et MR, soutenu par un investissement d’environ 5,6 millions de dollars.

L’entreprise serait actuellement la seule à Taïwan à développer simultanément des guides d’ondes optiques en nano-impression et des moteurs optiques, deux technologies essentielles à la conception moderne de lunettes AR.

Des projets de développement conjoint avec des clients devraient débuter en 2026, en cohérence avec les calendriers de lancement supposés de nouveaux produits majeurs, dont ceux d’Apple.

D’autres fournisseurs taïwanais suivent la même dynamique. Asia Optical accélère le développement de produits AR, VR et de métalens, en partenariat avec la société singapourienne MetaOptics pour co-développer cette technologie.

JMO Corp. aurait déjà intégré certaines chaînes d’approvisionnement de lunettes AR, tandis qu’Aiimax Innovation a finalisé des échantillons de métalens actuellement en cours de certification auprès des marques.

Apple comme moteur de standardisation et de baisse des coûts

Samsung a déjà annoncé son intention de lancer des lunettes AR en 2026.

Apple, de son côté, devrait présenter ses premières lunettes connectées d’ici la fin de l’année 2026.

L’entrée d’Apple sur ce segment devrait augmenter les volumes de production, stabiliser les chaînes d’approvisionnement et faire baisser les coûts des composants, poussant les fournisseurs taïwanais à se positionner plus agressivement sur un marché des lunettes connectées en pleine expansion.