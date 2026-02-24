Steve Jobs aurait célébré aujourd’hui son 71e anniversaire

Le cofondateur et ancien CEO d’Apple, Steve Jobs, est né le 24 février 1955. Il aurait donc célébré aujourd’hui son 71e anniversaire s’il ne s’était pas éteint en 2011 à l’âge de 56 ans.

La naissance d’Apple et les débuts de la micro-informatique

En 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak cofondent Apple Computer Company afin de commercialiser l’Apple I, l’ordinateur personnel conçu par Wozniak.

Leur collaboration mène en 1977 au lancement de l’Apple II, un modèle qui a profondément influencé l’industrie de l’informatique personnelle et contribué à populariser les ordinateurs auprès du grand public.

Le Macintosh et le départ d’Apple

En 1984, Apple lance le Macintosh, remarquable pour son interface graphique et pour sa célèbre publicité “1984” diffusée lors du Super Bowl, réalisée par Ridley Scott.

Des tensions internes conduisent toutefois au départ de Steve Jobs en 1985. Il fonde alors NeXT Inc., une entreprise axée sur le développement de plateformes informatiques avancées.

Le retour et la renaissance d’Apple

En 1997, Apple rachète NeXT, ce qui permet à Steve Jobs de revenir au sein de l’entreprise en tant que CEO par intérim.

Sous sa direction, Apple relance sa gamme de produits et présente des appareils emblématiques comme l’iMac, l’iPod et l’iPhone.

En 2007, Apple Computer Company devient officiellement Apple Inc., reflétant l’élargissement de ses activités au-delà des ordinateurs vers l’électronique grand public.

Steve Jobs restera à la tête de l’entreprise jusqu’à son décès en 2011, période durant laquelle Apple s’est transformée en l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde.