Hack de l’Olympique de Marseille : 400 000 comptes de supporters de l’OM piratés

L’actualité cybersécurité touche désormais aussi les clubs sportifs. L’Olympique de Marseille (OM) serait la cible d’une intrusion informatique, selon un message publié sur un forum spécialisé dans les fuites de données.

Le post évoque la compromission de près de 400 000 comptes utilisateurs, une information qui circule activement en ligne. À ce stade, aucune communication officielle détaillée n’a confirmé précisément le périmètre de la fuite, mais plusieurs éléments techniques renforcent la crédibilité d’un incident réel.

Une annonce publiée sur un forum spécialisé

Un message diffusé sur un forum connu pour relayer des bases de données piratées affirme qu’une extraction massive aurait été réalisée depuis les services de l’OM.

Selon l’auteur de la publication, la base contiendrait notamment :

identité complète (nom et prénom)

adresses postales

adresses email

numéros de téléphone

informations liées aux comptes utilisateurs

Ces données correspondent typiquement aux informations collectées via les services en ligne du club, comme la billetterie, les comptes fans ou les inscriptions aux newsletters.

Il convient toutefois de rappeler que ces affirmations proviennent de tiers et n’ont pas encore été officiellement détaillées par le club.

Un message d’erreur interne confirme une activité malveillante

Dans les heures suivant la publication sur le forum, des captures d’écran de la page de connexion officielle de l’OM ont circulé. On y distingue un message interne inhabituel : error.account.permanentlySuspended.hacker

Ce type de libellé correspond généralement à un statut interne d’un système d’authentification. Il signifie qu’un compte identifié comme malveillant a été définitivement suspendu.

Ce point est essentiel : il s’agit d’un indice technique concret confirmant qu’une activité suspecte a bien été détectée et bloquée.

Normalement, ce type de message reste visible uniquement dans les journaux internes ou les environnements de debug. Son affichage côté utilisateur suggère une mauvaise gestion des messages d’erreur ou une configuration temporairement exposée.

Chronologie des faits connus

D’après les éléments actuellement disponibles, la séquence serait la suivante :

Publication sur un forum annonçant la compromission de 400 000 comptes.

Circulation d’informations évoquant une fuite de données personnelles.

Détection d’une activité malveillante sur les services de l’OM.

Suspension définitive du compte impliqué.

Apparition publique d’un message d’erreur interne.

Diffusion de captures d’écran attestant de l’exclusion du pirate.

Même si l’ampleur exacte de la fuite reste à confirmer, l’intrusion semble avoir été identifiée et neutralisée côté système.

Quelles données pourraient être concernées ?

Si les affirmations du forum s’avèrent exactes, les données potentiellement exposées incluraient :

Identité complète.

Adresse postale.

Adresse email.

Numéro de téléphone.

Ce type d’informations est particulièrement sensible car il peut servir de base à des campagnes de phishing ciblé ou à des tentatives d’usurpation d’identité.

Pourquoi les plateformes sportives sont des cibles privilégiées

Les clubs professionnels gèrent des bases de données importantes regroupant des supporters, des abonnés et des clients billetterie.

Ces plateformes concentrent :

des données personnelles

parfois des informations financières

des volumes importants d’utilisateurs

Elles peuvent être visées par des attaques de type credential stuffing, brute force, phishing ou exploitation de failles applicatives.

L’incident met en lumière l’importance de mécanismes de protection avancés comme l’authentification multi-facteurs, la limitation des tentatives de connexion et la surveillance en temps réel des accès.

Recommandations aux utilisateurs concernés

Dans un contexte de suspicion de fuite de données, il est conseillé d’agir rapidement.

Changer immédiatement son mot de passe, surtout s’il est réutilisé ailleurs.

Utiliser un mot de passe unique et complexe.

Activer la double authentification si elle est disponible.

Rester vigilant face aux emails ou SMS suspects mentionnant l’OM.

Surveiller toute activité inhabituelle sur ses comptes en ligne.

Même si la communication officielle reste attendue pour préciser l’ampleur réelle de l’incident, les éléments techniques visibles indiquent qu’une tentative d’intrusion a bien eu lieu et qu’elle a été bloquée par les systèmes de sécurité du club.