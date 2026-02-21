MacBook pas cher : les coloris testés pour le MacBook Air de 2022 ?

Apple aurait testé des options de couleurs pour la refonte du MacBook Air de 2022 similaires à celles prévues pour son futur MacBook à bas prix, selon un leaker chinois.

Apple devrait annoncer ce MacBook plus abordable lors d’un événement le 4 mars, avec un appareil décliné dans des coloris audacieux qui incluraient notamment le jaune, le vert et le bleu, comme le suggère le visuel de l’invitation envoyée par la marque.

Dans un message publié sur Weibo, le compte connu sous le nom d’“Instant Digital” affirme qu’Apple envisageait initialement d’adopter cette palette claire et ludique pour le MacBook Air équipé de la puce M2.

Une idée abandonnée en 2022

En octobre 2021, un leaker reconnu avait déjà indiqué que le MacBook Air redesigné serait proposé dans des coloris proches de ceux de l’iMac 24 pouces. Finalement, cela ne s’est pas concrétisé.

Lors de son lancement en juillet 2022, le MacBook Air M2 est sorti en argent, lumière stellaire, gris sidéral et minuit.

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a récemment indiqué que les couleurs testées pour le MacBook à bas prix incluent jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé. Il précise toutefois qu’il est peu probable que toutes ces teintes soient commercialisées.

Le MacBook le plus coloré depuis l’iBook G3

Si Apple adopte finalement cette palette vive, ce MacBook à bas prix deviendrait l’ordinateur portable le plus coloré proposé par Apple depuis l’ère de l’iBook G3 à la fin des années 1990.

À l’époque, Apple proposait ses machines en Tangerine, Blueberry, Indigo, Graphite et Key Lime.

Une puce d’iPhone et un prix agressif

Comme l’a précédemment rapporté l’analyste Ming-Chi Kuo, le MacBook abordable serait commercialisé à un prix nettement inférieur à 1 000 dollars.

Il fonctionnerait avec une puce issue de l’iPhone, probablement l’A18 Pro, plutôt qu’avec un processeur de la série M. L’appareil disposerait d’un écran légèrement inférieur à 13 pouces et d’un châssis en aluminium.

Selon Mark Gurman, Apple utiliserait un nouveau procédé de fabrication plus rapide afin de réduire les coûts.

Apple chercherait à concurrencer les Chromebook, en visant notamment les étudiants et les entreprises.

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé une “Apple Experience spéciale” destinée aux médias à New York, Londres et Shanghai le 4 mars 2026 à 9h00 (heure de l’Est), un événement lors duquel le nouveau MacBook pourrait être présenté.