iPhone Fold : date de sortie, prix et ce qu’il faut attendre du 1er smartphone pliable d’Apple

Apple devrait lancer son tout premier iPhone pliable en 2026, selon de multiples rumeurs et sources jugées crédibles. Attendu depuis des années, le projet semble désormais entrer dans une phase concrète, avec des signes de production de plus en plus clairs.

L’appareil serait baptisé iPhone Fold, un nom déjà largement adopté par les médias spécialisés.

Un design pliable façon livre

D’après Bloomberg et son journaliste Mark Gurman, l’iPhone Fold adopterait un design de type livre, similaire au Galaxy Z Fold de Samsung, et non un format clapet comme le Galaxy Z Flip.

L’analyste Ming-Chi Kuo estime que l’appareil mesurerait entre 9 et 9,5 mm d’épaisseur une fois plié, et environ 4,5 à 4,8 mm une fois déplié. Le leaker Instant Digital évoque une épaisseur minimale de 4,8 mm.

Les boutons de volume seraient positionnés sur la tranche supérieure, alignés à droite, à la manière de l’iPad mini. Le bouton d’alimentation et le contrôle de l’appareil photo resteraient sur la tranche droite, comme sur les iPhone récents. À l’arrière, on retrouverait un module photo inspiré de l’iPhone Air.

Deux écrans, un format hybride iPhone et iPad

Une fois plié, l’utilisateur profiterait d’un écran externe de 5,5 pouces, proche d’un iPhone classique. Une fois ouvert, l’appareil dévoilerait un écran interne de 7,8 pouces, proche du format iPad.

The Information évoque toutefois un écran externe de 5,3 pouces et un écran interne de 7,7 pouces.

La dalle interne proposerait une définition de 2 713 x 1 920 pixels, tandis que l’écran externe afficherait 2 088 x 1 422 pixels. Apple testerait une nouvelle technologie de film protecteur en polyimide transparent, appliqué sur un verre ultra-fin.

Un écran interne quasiment sans pli

Selon Ming-Chi Kuo, l’écran interne serait pratiquement sans pli visible grâce à l’intégration d’une plaque métallique capable de mieux répartir les contraintes lors du pliage.

Apple utiliserait également du métal liquide dans la charnière pour améliorer la durabilité et réduire l’apparition du pli central. Le site chinois UDN affirme qu’Apple aurait résolu le problème du pli qui affecte la majorité des smartphones pliables actuels.

Châssis et charnière en matériaux premium

L’iPhone Fold disposerait d’un châssis en titane. La charnière serait composée d’un mélange de titane et d’acier inoxydable selon Ming-Chi Kuo, tandis que Jeff Pu évoque un alliage aluminium-titane.

Le cadre utiliserait un alliage de titane afin d’éviter les problèmes de flexion, une approche déjà adoptée avec succès sur l’iPhone Air ultra-fin.

Quatre caméras au total

L’iPhone Fold intégrerait un double module photo à l’arrière, ainsi qu’un capteur frontal utilisable aussi bien en mode plié que déplié.

Mark Gurman confirme la présence de quatre caméras : une frontale externe, une caméra interne et deux capteurs arrière. Le leaker Digital Chat Station évoque deux capteurs arrière de 48 mégapixels chacun.

Certaines sources parlent d’une caméra sous l’écran pour la dalle interne, et d’un poinçon pour l’écran externe.

Touch ID plutôt que Face ID

Pour économiser de l’espace interne, Apple pourrait abandonner Face ID sur ce modèle. Ming-Chi Kuo et Mark Gurman indiquent que l’iPhone Fold utiliserait un bouton latéral avec Touch ID, comme sur certains iPad.

Un modem C2 et pas de carte SIM physique

L’iPhone Fold serait équipé du modem C2, la deuxième génération du modem cellulaire conçu par Apple.

Après le C1 introduit sur l’iPhone 16e et le C1X sur l’iPhone Air, Apple poursuit sa stratégie d’indépendance vis-à-vis de Qualcomm. L’appareil ne disposerait pas de tiroir SIM physique.

La plus grosse batterie jamais vue sur un iPhone

Selon les rumeurs, l’iPhone Fold intégrerait la batterie la plus grande jamais installée dans un iPhone.

Apple chercherait à optimiser l’efficacité énergétique en réduisant la taille de certains composants comme le pilote d’affichage afin de libérer de l’espace pour davantage de cellules haute densité.

Le modem C2 devrait offrir de meilleures performances globales et prendre en charge le mmWave aux États-Unis.

Des coloris sobres au lancement

Pour l’instant, Apple testerait uniquement des variantes noire et blanche auprès de ses fournisseurs, selon Bloomberg. D’autres options pourraient toutefois apparaître avant la commercialisation.

Un prix ultra premium

Les estimations situent le prix de l’iPhone Fold entre 2 000 et 2 500 dollars aux États-Unis, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.

UBS évoque une fourchette de 1 800 à 2 000 dollars, tandis que Fubon Research parle d’environ 2 399 dollars.

Ming-Chi Kuo indique que la charnière coûterait finalement entre 70 et 80 dollars en production de masse, contre 100 à 120 dollars attendus initialement. Cette baisse serait liée à une optimisation du design d’assemblage et à l’influence de Foxconn.

Reste à savoir si cette réduction impactera le prix final ou améliorera simplement les marges d’Apple.

Une sortie prévue fin 2026

Selon Jeff Pu, l’appareil est entré en phase d’introduction de nouveau produit chez Foxconn en mars 2025. UDN affirme que la validation d’ingénierie est en cours et qu’Apple se prépare à la production de masse.

Foxconn devrait démarrer la production officielle au quatrième trimestre 2026, avec une commercialisation dans la foulée.

Ming-Chi Kuo et Jeff Pu évoquent une production de masse au second semestre 2026. Mark Gurman s’attend à un lancement à l’automne. La banque japonaise Mizuho Securities estime toutefois qu’un report à 2027 reste possible si Apple tarde à finaliser certains éléments clés comme la charnière.