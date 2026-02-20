Apple travaille sur 3 wearables IA : lunettes intelligentes, AI Pin & AirPods avec caméras

Apple accélère le développement de trois nouveaux appareils portables intégrant l’intelligence artificielle, selon Bloomberg. Le groupe planche sur des lunettes intelligentes IA, un badge ou pendentif IA, ainsi que des AirPods équipés de caméras.

Tous ces produits seront connectés à l’iPhone et fonctionneront avec la future version plus intelligente de Siri actuellement en préparation.

Des caméras seront intégrées dans chacun de ces appareils afin de permettre à l’IA de voir l’environnement de l’utilisateur et de répondre à des questions sur ce qui l’entoure.

Des lunettes intelligentes pour rivaliser avec Meta

Les lunettes intelligentes d’Apple viendront concurrencer les Ray-Ban de Meta, comme évoqué précédemment. Apple aurait déjà fourni des prototypes à son équipe d’ingénierie matérielle et viserait un lancement en 2027. La production pourrait débuter dès décembre 2026.

Les lunettes embarqueront un système de caméras avancé, avec un capteur haute résolution capable de capturer photos et vidéos, ainsi qu’une seconde caméra dédiée à l’analyse visuelle pour Siri. Cette dernière pourra interpréter l’environnement et mesurer les distances, à la manière du LiDAR sur iPhone. Apple chercherait à se démarquer de Meta grâce à une caméra plus haut de gamme.

Contrairement à certains projets concurrents, ces lunettes ne disposeront pas d’écran intégré dans les verres.

L’interface reposera principalement sur la voix. Les utilisateurs pourront poser des questions à Siri et exécuter des actions via des commandes vocales.

Les fonctionnalités prévues incluent les appels téléphoniques, l’écoute de musique, la prise de photos et l’enregistrement vidéo. Il sera possible de regarder un objet et de poser une question à son sujet, ou d’obtenir des indications de navigation détaillées à pied. Une version de Visual Intelligence pourrait permettre de lire du texte physique (comme une date d’événement) et de l’ajouter automatiquement au calendrier. Des rappels contextuels et la traduction en temps réel sont également envisagés.

Apple miserait fortement sur la qualité de fabrication pour différencier ses lunettes. Après avoir envisagé un partenariat avec une marque existante et testé l’intégration de composants dans des montures du commerce, l’entreprise aurait finalement choisi de développer ses propres montures en interne. Des matériaux haut de gamme, notamment des éléments en acrylique, seraient utilisés pour offrir une sensation premium.

Les lunettes devraient être proposées en plusieurs tailles et coloris, avec potentiellement d’autres styles à venir.

Les derniers prototypes intègrent une batterie et tous les composants directement dans la monture. L’objectif est d’en faire un compagnon IA utilisable toute la journée.

Un AI Pin encore en phase exploratoire

Le projet d’AI Pin serait encore à un stade précoce, et pourrait même être annulé. S’il se concrétise, son lancement pourrait intervenir dès 2027.

L’appareil intégrerait une caméra basse résolution destinée à fournir des informations visuelles à l’IA, sans permettre la prise de photos ou de vidéos. Cette caméra serait en permanence active pour analyser l’environnement.

Un microphone serait intégré pour dialoguer avec Siri. Selon Bloomberg, certains employés d’Apple décrivent l’AI Pin comme les yeux et les oreilles de l’iPhone.

Apple prévoit de positionner ce produit comme un accessoire pour iPhone, et non comme un appareil autonome.

Une puce dédiée serait intégrée, similaire à celle des AirPods et peu puissante. La majorité du traitement serait assurée par l’iPhone.

Le badge pourrait embarquer un haut-parleur pour permettre des échanges vocaux avec Siri, mais cette option n’aurait pas encore été définitivement validée.

L’AI Pin pourrait se fixer à un vêtement ou un sac via un clip, et comporterait également un orifice permettant de l’attacher à un collier.

Des AirPods avec caméras en approche

Apple travaillerait aussi sur des AirPods équipés de caméras, un projet plus avancé que celui de l’AI Pin. Leur lancement pourrait intervenir dès cette année.

Comme pour le badge IA, les AirPods utiliseraient une caméra basse résolution dédiée à l’analyse visuelle, et non à la capture d’images.

Une nouvelle version de Siri en préparation

Même si la nouvelle version de Siri a été retardée et que certaines fonctionnalités Apple Intelligence ne sont pas apparues dans la première bêta d’iOS 26.4, Apple poursuit le développement d’une version chatbot de Siri prévue pour iOS 27.

Cette version s’appuiera sur des modèles d’IA développés par Google.

D’autres appareils connectés en préparation

À plus long terme, Apple prévoit de développer des lunettes intelligentes avec affichage en réalité augmentée, mais ce produit reste à plusieurs années de distance.

L’entreprise travaille également sur un hub domotique avec écran intelligent attendu plus tard cette année, ainsi qu’une version mise à jour dotée d’un écran plus grand et d’un bras robotisé qui pourrait arriver en 2027.

Un nouveau HomePod serait aussi en développement, tout comme un capteur intérieur compact pour la sécurité et l’automatisation domestique.