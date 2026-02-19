Le MacBook low cost attendu le 4 mars dans ces coloris

Apple devrait annoncer son très attendu MacBook à bas prix lors de son événement du 4 mars, avec un appareil décliné dans une sélection de couleurs vives, selon un leaker bien connu.

Plus tôt cette semaine, Apple a officialisé une « Apple Experience » spéciale destinée aux médias à New York, Londres et Shanghai, prévue le 4 mars 2026 à 9h00 (heure de Paris).

Sur Weibo, le leaker connu sous le nom “Instant Digital” affirme que le code couleur du logo Apple présent sur l’invitation correspondrait aux teintes du nouveau Mac d’entrée de gamme. Le visuel montre un logo Apple en 3D composé de disques translucides jaunes, verts et bleus. Selon lui, cela confirmerait l’arrivée du MacBook lors de cet événement.

Des couleurs plus audacieuses que jamais

En juin 2025, l’analyste Ming-Chi Kuo indiquait que ce MacBook plus abordable pourrait être proposé en finitions argent, bleu, rose et jaune, des coloris proches de ceux de l’iPad d’entrée de gamme.

Dans sa dernière newsletter, Bloomberg rapportait également qu’Apple avait testé toute une palette de couleurs ludiques pour ce MacBook à bas prix, bien au-delà des tons sobres actuellement proposés sur la gamme Mac.

Mark Gurman précise que les couleurs testées incluent jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé. Il ajoute toutefois qu’il est peu probable que toutes ces teintes soient commercialisées.

Une telle palette ferait de ce MacBook l’ordinateur portable le plus coloré d’Apple depuis l’époque des iBook G3 à la fin des années 1990, qui existaient en Tangerine, Blueberry, Indigo, Graphite et Key Lime.

Un MacBook équipé d’une puce d’iPhone

Ce MacBook abordable devrait intégrer un écran de 12,9 pouces et un châssis en aluminium.

La principale particularité technique résiderait dans le choix du processeur : une puce issue de l’iPhone, probablement l’A18 Pro, plutôt qu’une puce de la série M habituellement utilisée sur les Mac.

Le tarif devrait se situer largement sous la barre des 1 000 dollars, positionnant clairement ce modèle face aux Chromebook et aux ordinateurs portables destinés aux étudiants et aux entreprises.