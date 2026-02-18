Steam Deck OLED : la rupture de stock est liée au manque de RAM, explique Valve

La pénurie mondiale de mémoire, stimulée par la demande massive du secteur de l’intelligence artificielle, perturbe désormais l’industrie du jeu vidéo. Plusieurs constructeurs font face à des difficultés d’approvisionnement en RAM et en composants de stockage, avec des répercussions concrètes sur leurs produits et leur calendrier.

Chez Valve, le Steam Deck OLED est actuellement en rupture de stock dans plusieurs régions. Un message publié sur le Steam Store précise que ces indisponibilités sont liées aux pénuries de mémoire et de stockage. Le modèle LCD 256 Go, dont la production avait déjà été arrêtée, disparaîtra définitivement une fois les stocks restants écoulés. Cette fois, la tension touche directement la version OLED, signe d’une aggravation rapide de la situation.

A quand la Steam Machine ?

Valve devait également communiquer prochainement sur le prix et la date de sortie de sa nouvelle Steam Machine, attendue au premier semestre 2026. Mais l’entreprise reconnaît que la hausse des coûts et la disponibilité limitée des composants critiques l’obligent à revoir son calendrier et sa politique tarifaire, notamment pour la Steam Machine et le Steam Frame.

La pression exercée par l’IA sur les chaînes d’approvisionnement explique en grande partie cette crise. Les besoins colossaux en mémoire pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’IA réduisent les volumes disponibles pour d’autres secteurs technologiques. Dans ce contexte, Valve pourrait choisir de prioriser la production de sa Steam Machine, au détriment temporaire du Steam Deck lancé en 2022, en attendant une stabilisation du marché.