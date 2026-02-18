IA : Meta s’associe à Nvidia pour l’achat de millions de puces

Meta a conclu un accord pluriannuel majeur avec Nvidia pour l’achat de millions de puces dédiées à l’intelligence artificielle. Le contrat, dont le montant exact n’a pas été dévoilé mais qui se chiffrerait en dizaines de milliards de dollars, porte sur les GPU de nouvelle génération Blackwell et Rubin, les switches réseau Spectrum-X ainsi que les processeurs Grace utilisés en mode autonome.

L’un des points clés de cet accord est le déploiement massif des processeurs Grace sans GPU associé, une première mondiale à cette échelle. Les futurs processeurs Vera, successeurs de Grace, devraient quant à eux être intégrés dans les infrastructures de Meta à partir de 2027.

Investissement

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie d’investissement colossale. En début d’année, Meta a annoncé jusqu’à 135 milliards de dollars de dépenses consacrées à l’IA pour 2026, dans le cadre d’un plan global de 600 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2028. Sur les 30 data centers prévus, 26 seront implantés sur le sol américain, notamment les sites Prometheus (Ohio) et Hyperion (Louisiane).

Malgré l’ampleur de l’accord, Meta poursuit une stratégie de diversification : développement de puces internes, collaboration avec AMD et possible recours aux TPU de Google. Pour Mark Zuckerberg, cette alliance avec Nvidia constitue une étape décisive vers une « superintelligence personnelle » accessible à grande échelle.