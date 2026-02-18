Les transferts Android vers iPhone via AirDrop désormais pris en charge sur les Pixel 9

Google étend sa fonctionnalité de partage de fichiers multiplateforme à davantage d’appareils Android, permettant désormais de transférer des fichiers vers un iPhone en utilisant le protocole AirDrop.

La compatibilité AirDrop avec Quick Share arrive progressivement sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold au cours des prochains jours.

Google avait annoncé la compatibilité de Quick Share avec AirDrop en novembre dernier, mais la fonctionnalité était initialement limitée aux tout nouveaux Pixel 10.

Un AirDrop Android vers iPhone, sans connexion Internet

Grâce à cette interopérabilité, les Pixel 9 et Pixel 10 peuvent désormais envoyer des fichiers vers un iPhone, un iPad ou un Mac, exactement comme lors d’un transfert AirDrop entre deux appareils Apple.

Aucune connexion Internet n’est nécessaire, le transfert s’effectue en connexion directe peer-to-peer.

Pour recevoir un fichier depuis un smartphone Pixel, l’utilisateur d’un appareil Apple doit régler la visibilité AirDrop sur « Tout le monde pendant 10 minutes ». Une fois ce paramètre activé, le fichier provenant d’un appareil Android apparaît exactement comme un AirDrop classique, avec la même notification et la possibilité d’accepter le transfert.

Les fichiers sont ensuite enregistrés automatiquement au bon endroit : une photo dans l’app Photos, un document dans l’app Fichiers.

Comment recevoir un fichier d’un appareil Apple sur un Pixel ?

Dans l’autre sens, l’utilisateur Pixel devra également activer le mode « Tout le monde pendant 10 minutes » ou passer en mode réception depuis la page Quick Share.

Les fichiers reçus sont alors enregistrés dans l’application Fichiers.

Une sécurité renforcée entre Android et iOS

Selon Google, l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop repose sur une approche de sécurité multicouche afin de garantir un partage sécurisé, quel que soit le système utilisé.

Le dispositif comprend :

Un canal de partage sécurisé

Des protections intégrées propres à Android et iOS

Une validation obligatoire avant la réception d’un fichier

Les connexions sont directes entre les appareils, sans passer par un serveur intermédiaire. Lors du transfert, chaque appareil affiche le nom de l’autre dispositif afin de permettre une vérification avant validation.

Cette évolution marque une étape importante dans l’ouverture progressive entre Android et iOS, facilitant les échanges de fichiers entre les deux écosystèmes.