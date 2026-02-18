iPhone 17e, MacBook low cost, iPad Air M4... : les produits Apple attendus début mars

Apple a convié lundi plusieurs journalistes et créateurs de contenu à une « Apple Experience spéciale » prévue le mercredi 4 mars à New York, Londres et Shanghai. Depuis cette invitation, les rumeurs s’intensifient quant aux plans plus larges d’Apple pour cette semaine stratégique.

Selon John Gruber de Daring Fireball, Apple pourrait annoncer de nouveaux produits jour après jour, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars.

« Ce qui me frappe, c’est que le 4 mars – le jour de l’“experience” – tombe un mercredi. Mon hypothèse est qu’Apple annoncera tous ces produits via des communiqués publiés sur Newsroom, jour après jour. Par exemple, l’iPhone 17e le lundi, de nouveaux iPad le mardi et de nouveaux MacBook le mercredi. Et ensuite, l’“experience” serait un événement de prise en main avec des démonstrations en personne. »

En réponse, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que des annonces les lundi, mardi et mercredi de cette semaine correspondent « exactement » à ce qu’il attend également, d’après ses propres sources.

Pas de keynote classique, mais des annonces progressives

Gurman ne s’attend pas à un événement Apple traditionnel diffusé en direct. Les annonces devraient plutôt prendre la forme de communiqués publiés sur le site Apple Newsroom.

Cela n’exclut pas la diffusion de courtes vidéos dédiées à chaque produit, tandis que les médias présents lors de l’Apple Experience pourraient bénéficier d’un temps de prise en main.

Apple a déjà adopté ce format d’annonces étalées sur plusieurs jours. En mars 2019, la marque avait dévoilé successivement un nouvel iPad mini, un iPad Air, un iMac et des AirPods. En octobre 2024, elle avait fait de même avec l’iMac, le Mac mini et le MacBook Pro.

Les produits les plus attendus

Plusieurs produits sont actuellement pressentis pour une annonce imminente.

Le MacBook à bas prix, équipé d’une puce A18 Pro issue de l’iPhone, d’un écran de 12,9 pouces et proposé dans des couleurs vives, figure parmi les candidats les plus probables.

L’iPhone 17e, successeur amélioré de l’iPhone 16e, intégrerait une puce A19, MagSafe ainsi que les puces sans fil C1X et N1 d’Apple. L’appareil conserverait une encoche malgré des rumeurs évoquant la Dynamic Island, et son prix de départ resterait fixé à 599 dollars aux États-Unis.

Un nouvel iPad Air passerait de la puce M3 à la M4, tandis que l’iPad d’entrée de gamme évoluerait de la puce A16 vers une A18 ou A19.

Le MacBook Air pourrait passer de la puce M4 à la M5.

Le MacBook Pro adopterait les puces M5 Pro et M5 Max en remplacement des M4 Pro et M4 Max, avec la prise en charge du PCIe 5.0 pour des SSD plus rapides.

Le Mac Studio pourrait évoluer vers les puces M5 Max et M5 Ultra.

Un nouveau Studio Display de 27 pouces avec rétroéclairage mini-LED, taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz ou 120 Hz, HDR et puce A19 ou A19 Pro est également évoqué.

Un Home Hub inédit, doté d’une version plus personnalisée de Siri, d’un écran carré de 6 à 7 pouces, d’une puce A18 compatible Apple Intelligence et de FaceTime, pourrait aussi voir le jour.

Enfin, une caméra de sécurité conçue par Apple et compatible HomeKit serait lancée aux côtés de ce hub domestique.

Des rumeurs concernant une nouvelle Apple TV et un HomePod mini circulent depuis plus d’un an, sans confirmation à ce stade.

Trois annonces majeures en priorité

En pratique, Apple pourrait ne dévoiler que trois produits durant la première semaine de mars.

Les scénarios les plus plausibles incluent le MacBook abordable avec puce d’iPhone, l’iPhone 17e et soit un nouvel iPad Air, soit un iPad d’entrée de gamme mis à jour.

L’invitation à l’Apple Experience met en avant un logo Apple coloré composé de disques jaunes, verts et bleus. Gurman avait précédemment rapporté qu’Apple testait ces trois couleurs, ainsi que le rose, pour le MacBook équipé d’une puce d’iPhone.

Tout indique donc qu’Apple pourrait miser sur des produits plus accessibles et colorés, destinés au grand public, pour ouvrir ce mois de mars.